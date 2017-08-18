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Священнослужителі-протестанти просять Порошенка прийняти «Соломонове рішення» у справі Шабуніна
18 серпня 2017, 16:25 | Юриспруденція | 0 | | Код для блогу | |
Рада правління Місійного Союзу Євангелічних Громад України звернулася до Петра Порошенка, представників Генеральної прокуратури та суду з проханням забезпечити чесний і об’єктивний розгляд справи Віталія Шабуніна.
Про це йдеться у відкритому листі священнослужителів-протестантів.
«Ми переконанні, що до боротьби проти корупції має долучитись кожен громадянин нашої держави. Тільки спільними зусиллями ми можемо досягнути миру і процвітання України. Саме з цієї причини великі сподівання покладаються на органи з протидії корупції, які діють для запобігання корупційній діяльності. Один з них – Центр протидії корупції, який очолює Віталій Шабунін. Ми розуміємо, що його діяльність не подобається багатьом, але вона вкрай необхідна для очищення нашої держави і це саме те, чого очікували виборці, коли обирали новий уряд. Кожен прояв політичного тиску на людей, що займаються протидією корупції в нашій країні призводить до того, що все більше наших громадян втрачають надію на краще та змінюють своє ставлення до влади на вкрай негативне», - йдеться у документі.
Автори відкритого листа зазначають, що конфлікт не повинен вирішуватися шляхом насилля.
«Епізод двомісячної давнини, де Віталій Шабунін вдарив пана В. Філімоненко, є прикрим, але всі ми могли бачити і чути визнання Віталієм своєї провини і готовність понести покарання», - пишуть протестанти.
«У зв’язку з цим, звертаємось до Президента України Петра Олексійовича Порошенка, представників Генеральної прокуратури, та Суду, як третьої гілки влади, з проханням:
• забезпечити чесний, прозорий і об’єктивний розгляд справи в межах чинного законодавства України;
• уникнути будь-якої політичної складової в розгляді цієї справи;
• прийняти мудре «Соломонове рішення», яке б не викликало обурення в суспільстві.
Молимось про мудрість для всіх правоохоронних органів та влади України й закликаємо до справедливого розслідування цього інциденту», - наголошують представники Ради правління Місійного Союзу Євангелічних Громад України.
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