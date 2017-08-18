Священнослужителі-протестанти просять Порошенка прийняти «Соломонове рішення» у справі Шабуніна

18 серпня 2017, 16:25 | Юриспруденція | 0 |   | Код для блогу |  | 

Віталій Шабунін. Фото Радіо СвободаРада правління Місійного Союзу Євангелічних Громад України звернулася до Петра Порошенка, представників Генеральної прокуратури та суду з проханням забезпечити чесний і об’єктивний розгляд справи Віталія Шабуніна.

Про це йдеться у відкритому листі священнослужителів-протестантів.

«Ми переконанні, що до боротьби проти корупції має долучитись кожен громадянин нашої держави. Тільки спільними зусиллями ми можемо досягнути миру і процвітання України. Саме з цієї причини великі сподівання покладаються на органи з протидії корупції, які діють для запобігання корупційній діяльності. Один з них – Центр протидії корупції, який очолює Віталій Шабунін. Ми розуміємо, що його діяльність не подобається багатьом, але вона вкрай необхідна для очищення нашої держави і це саме те, чого очікували виборці, коли обирали новий уряд. Кожен прояв політичного тиску на людей, що займаються протидією корупції в нашій країні призводить до того, що все більше наших громадян втрачають надію на краще та змінюють своє ставлення до влади на вкрай негативне», - йдеться у документі.

Автори відкритого листа зазначають, що конфлікт не повинен вирішуватися шляхом насилля.

«Епізод двомісячної давнини, де Віталій Шабунін вдарив пана В. Філімоненко, є прикрим, але всі ми могли бачити і чути визнання Віталієм своєї провини і готовність понести покарання», - пишуть протестанти.

«У зв’язку з цим, звертаємось до Президента України Петра Олексійовича Порошенка, представників Генеральної прокуратури, та Суду, як третьої гілки влади, з проханням:

• забезпечити чесний, прозорий і об’єктивний розгляд справи в межах чинного законодавства України;

• уникнути будь-якої політичної складової в розгляді цієї справи;

• прийняти мудре «Соломонове рішення», яке б не викликало обурення в суспільстві.

Молимось про мудрість для всіх правоохоронних органів та влади України й закликаємо до справедливого розслідування цього інциденту», - наголошують представники Ради правління Місійного Союзу Євангелічних Громад України.

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теги до статті:Віталій Шабунін,Петро Порошенко,Судочинство
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    • 13moiseev | 18 серпня 2017, 23:09

      Ну так це ж напевно Церква яка не грає футбол з політиками, тому і вирішили перевірити, воно ж так від минулорічної Хресної Ходи. Та правда усі фейки було розкрито та більшість людей зрозуміли що

    • 13moiseev | 18 серпня 2017, 23:06

      Так каже ніби не підтримувала окупантів. Ця ситуація нагадує мені мультфільм "мауглі" а првозахисниця шакала, таки дуже схожа.

    • 13moiseev | 18 серпня 2017, 22:34

      Фактів і підтвердження немає, тому поки без документів - заяви, лише слова. Очікував якоїсь зміни(факти,докази) в тих статтях які публікує редація.

    • Василий Петров | 18 серпня 2017, 22:31

      Т.о., когда говорим: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение, Матфея 23:14, под словами "домы вдов"

    • анатолій дутчак | 18 серпня 2017, 17:42

      гарно і грамотно, особливо про статус юридичної особи

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