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Садочку не буде: суд залишив єпархії УПЦ (МП) спірне приміщення в Івано-Франківську
17 липня 2017, 11:21 | Юриспруденція | 0 | | Код для блогу | |
12 липня 2017 року Львівський апеляційний господарський суд своєю ухвалою залишив без змін рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 11 травня 2017 р. у справі про розірвання договору оренди приміщення храму по вул. Чорновола, 6 з Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП). Про це повідомляє Голос-інфо.
Нагадаємо, 11 травня 2017 року Господарським судом Івано-Франківської області задоволено заяву єпархії про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами, скасовано рішення від 24.01.2017 р. та винесено нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради до Івано-Франківської єпархії Української Православної Церкви (Московського Патріархату) про зобов'язання звільнити орендовані нежитлові приміщення, тобто приміщення Спасо-Преображенського храму.
Вказане судове рішення виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради оскаржив в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги.
12 липня 2017 року Львівський апеляційний господарський суд своєю ухвалою залишив без змін рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 11 травня 2017 р. у справі №909/1043/16.
Відповідно до статті 85 Господарського процесуального кодексу України, у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.
Отже, 12 липня 2017 року рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 11 травня 2017 р., яким відмовлено у задоволенні позову виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради до Івано-Франківської єпархії Української Православної Церкви (Московського Патріархату) про зобов'язання звільнити орендовані нежитлові приміщення набрало законної сили.
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Освідомлюймо "Наша ненаша влада не хоче і не може вирішити їх сама" і пропонуймо, реалізуймо щоб "Наша ненаша влада" була Наша влада. Ніхто, окрім нас з Божою поміччю, не зробить |
- 15 липня 2017, 23:58
мені більше подобається вольтаймз і адекватна інфа www.facebook.com/volyn.times/posts/1378132648940698 а ви собі своє) |
- 15 липня 2017, 14:07
Думок, може, й багато, а от кричущі факти співпраці "УПЦ МП" з агресором та його колаборантами приховати не вдасться. |
- 15 липня 2017, 10:29
Виявилось, що ця інформація не є правдивою. Сруктури "лднр" вели мову про це, але на цей момент громади УГКЦ ані в "днр" ані в "лнр" статути не переєстрували. |
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А що робити з громадами УГКЦ в Донецьку і Луганську, які переєстрували статути у відповідних "міністерствах" "днр" і "лнр"? |
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