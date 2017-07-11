Муфтій Криму – ключовий свідок у справі Ахтема Чийгоза, - адвокат

11 липня 2017, 11:54 | Юриспруденція | 0 |   | Код для блогу |  | 

Муфтій мусульман Криму Еміралі Аблаєв є цінним свідком у справі про звинувачення Ахтема Чийгоза в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року, але "суд" уже втретє відмовив захисту у виклику його на допит.

Як зазначає Укрінформ, про це в понеділок під час відеозвіту, розміщеному на сторінці в Facebook Заїра Смедляєва, повідомив адвокат Микола Полозов.

"Є і фото, і відеозаписи, і свідчення потерпілих про те, що муфтій брав участь у подіях досить активно, і для нас важливі свідчення муфтія... Проте суд відмовився вже втретє викликати Еміралі Аблаєва до суду і допитати його. У зв'язку з цим захист був змушений заявити відвід суду у зв'язку з явною зацікавленістю в результаті справи, оскільки невмотивована відмова у виклику ключового свідка вказує, що, очевидно, колегія суддів знає, який буде результат справи і зацікавлені в цьому результаті", - розповів Полозов.

Як вважає адвокат, Еміралі Аблаєв є "цінним, ключовим, інформативним свідком", він може надати істотні свідчення про обставини подій, що відбувалися 25 лютого, коли проходило засідання Меджлісу, в якому муфтій брав участь.

"На думку обвинувачення, саме 25 лютого Ахтем Чийгоз разом з іншими невстановленими особами розробив злочинний план масових безпорядків і свідчення муфтія в цій частині дуже істотні", - наголосив Полозов.

Крім того, відзначив він, показання свідка важливі і безпосередньо щодо подій 26 лютого, у зв'язку з чим адвокат звернувся до муфтія із закликом "як мусульманин, як глава мусульман Криму прийти до суду і надати правдиві свідчення про всі ці обставини".

"Це важливо і для вас, і для всього кримськотатарського народу, і всіх мусульман у Криму", - вважає Полозов.

За його словами, у понеділок не з'явилися до суду і два інші свідки у справі Чийгоза, яких суд викликав на допит на вимогу захисту - Лентун Безазієв ("депутат" так званої держради Криму) і Володимир Константинов ("глава" та званої держради Криму).

Як уточнив адвокат, допит свідка Безазієва "очевидно відбудеться завтра", а свідок Константинов має з'явитися до суду "цього тижня".

Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингуючим протистояли проросійські активісти, зокрема з партії "Русское единство". Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових безпорядків.

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає у рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні поділив цю справу на дві: окремо - щодо заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза і окремо щодо інших фігурантів процесу - Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

 

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теги до статті:Ахтем Чейгоз,Державно-конфесійні стосунки в Криму,Еміралі Аблаєв,Окупація Криму,Судочинство
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    • enzian | 11 липня 2017, 13:47

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    • Геннадий Сидорук | 10 липня 2017, 08:49

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    • netoy_gaidamak | 8 липня 2017, 12:21

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    • netoy_gaidamak | 8 липня 2017, 12:16

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    • enzian | 8 липня 2017, 10:59

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