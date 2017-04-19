Судді і представники ВРЦіРО дискутували про справедливе судочинство

Під час Круглого столу «Справедливість в суспільстві. Які рішення суддів будуть справедливими?» відбулася публічна дискусія щодо поняття "справедливість" і його розуміння суддівським корпусом.

Обговорення відбулося 20 квітня по ініціативи Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів. Співорганізаторами заходу виступили Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, Інститут релігійної свободи та Асоціація адвокатів України за участі Асоціації розвитку суддівського самоврядування України.

Зауважувалося, що лідери Церков все частіше публічно висловлюються про необхідність суддям бути справедливими при виконанні своїх обов'язків. Зокрема, в березні 2016 року Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій зробила офіційну заяву щодо суспільно-політичної ситуації в Україні, в якій підкреслила:

"Справедливість була і буде основою співжиття в демократичному суспільстві. Забезпечувати справедливість в сучасних державах покликані, насамперед, суди (судова влада) на засадах верховенства права. Водночас зробити це належним чином суди можуть тільки будучи незалежними – і від Президента, і від Парламенту, і від Уряду, і від органів прокуратури. Самостійність судової влади, поруч із владою законодавчою та виконавчою, є такою ж гарантією сталого демократичного розвитку України, як і недопущення узурпації влади в “одних руках” чи в одному державному органі".

Учасники дискусії відзначали, що позивачі та відповідач у судочинстві повинні сприймати судове рішення, як справедливе.

Президент Всеукраїнської асоціації адміністративних судів України, суддя Конституційного суду України (2011 – 2016), Голова вищого адміністративного суду України (2004 – 2011) Олександр Пасенюк нагадав, що в Україні на сьогоднішній день здійснюється судова реформа.

"Автори реформи акцентують увагу на тому, що змінюється філософія процесу, що суд повинен не просто справедливо вести справи, а й повинен ще забезпечити ефективний захист порушених прав", – сказав він.

При цьому, за його словами, в даному конкретному випадку для суддів може бути тільки один пріоритет, що стосується поняття "справедливість" – це закон. Олександр Пасенюк також вважає за необхідне наповнити поняття справедливості прикладним змістом.

У свою чергу, президент Асоціації адвокатів України Олег Рачук вказав на важливість того, щоб рішення судів усіма сторонами сприймалося остаточним, справедливим і законним.

"Для адвокатури, яка безпосередньо є інститутом захисту прав людини, яка реалізує цей принцип, важливо, щоб рішення, які були прийняті, завжди відповідали не тільки духу закону, але відповідали загальним принципам верховенства права", – додав він.

Під час круглого столу також свою позицію по даній темі озвучили представники УПЦ Київського Патріархату, Української Греко-Католицької Церкви, Української Православної Церкви (Московського Патріархату), Об'єднання іудейський релігійних організацій України, Духовного управління мусульман України, Союзу вільних церков християн євангельської віри України.