У Кремлі є певні сили, які заціавленні у примиренні РПЦ з Київським Патріархатом, - архиєпископ Євстратій (Зоря)

Архиєпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря) припускає, що процес примирення між Київським Патріархатом та РПЦ ініціювали певні сили у Кремлі, які хотіли б вивести Росію з глухого кута російсько-українських стосунків та з-під міжнародних санкцій.

Про це він сказав у інтевр’ю для РІСУ.

«На відміну від України, в російській державі досвіду існування Церкви окремо від держави практично за всю її історію немає. І тому будь-які серйозні ініціативи чи дії, які робляться в церковній сфері в Росії або в зв’язку з Росією, так чи інакше мають зв’язок з державою. І так само будь-які державні ініціативи мають церковний вимір», - заявив єрарх.

Архиєпископ не відкидає, що в Росії є люди, які зацікавлені у змінах, знятті міжнародних санкцій.

«Очевидно, що політика, яка була дотепер щодо України, завела Росію у глухий кут. Вона призвела до серйозних міжнародних санкцій, вона призводить до погіршення економічного, політичного всередині самої Росії і т.д. Мені здається, що будь-які думаючі люди, в тому числі у самій Росії (і в церкві, і в державі), не можуть не розуміти, що щось треба змінювати. І для мене очевидно, що такі люди там є. І вони хочуть щось зробити», - зауважив єрарх.

«Очевидно, також є і ті, хто був і залишається джерелом агресивної політики. Бо якби таких людей не було, то не було би і агресивної політики. І яка можливість одних і інших впливати на процес, тут сказати важко. Але складалося враження, що все ж таки переважає рішення, думка про те, що якось треба з цієї ситуації, яка є між Україною та Росією, як в політичному, так і в церковному плані, виходити. І навіть той жест, який був зроблений перед камерами з боку президента Росії щодо полонених, коли він з залученням Патріарха Кирила в Ново-Єрусалимському монастирі сказав, що зробить кроки для того, щоб ці полонені були звільнені – це теж був певний натяк в цьому напрямку. Якщо в останні півтора року нічого не було, то тепер щось відбувається. Побачимо, чи воно відбудеться до кінця. Дай Бог, щоб воно відбулося. Але це теж певне зрушення. І тому, коли була озвучена ідея, що мають поїхати представники від нашого Патріарха до Москви, то Патріарх погодився з цим», - додав архиєпископ.