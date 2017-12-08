У Кремлі є певні сили, які заціавленні у примиренні РПЦ з Київським Патріархатом, - архиєпископ Євстратій (Зоря)

8 грудня 2017, 13:19 | Державно-конфесійні стосунки | 3 |   | Код для блогу |  | 

Архиєпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря) припускає, що процес примирення між Київським Патріархатом та РПЦ ініціювали певні сили у Кремлі, які хотіли б вивести Росію з глухого кута російсько-українських стосунків та з-під міжнародних санкцій.

Про це він сказав у інтевр’ю для РІСУ.

«На відміну від України, в російській державі досвіду існування Церкви окремо від держави практично за всю її історію немає. І тому будь-які серйозні ініціативи чи дії, які робляться в церковній сфері в Росії або в зв’язку з Росією, так чи інакше мають зв’язок з державою. І так само будь-які державні ініціативи мають церковний вимір», - заявив єрарх.

Архиєпископ не відкидає, що в Росії є люди, які зацікавлені у змінах, знятті міжнародних санкцій.

«Очевидно, що політика, яка була дотепер щодо України, завела Росію у глухий кут. Вона призвела до серйозних міжнародних санкцій, вона призводить до погіршення економічного, політичного всередині самої Росії і т.д. Мені здається, що будь-які думаючі люди, в тому числі у самій Росії (і в церкві, і в державі), не можуть не розуміти, що щось треба змінювати. І для мене очевидно, що такі люди там є. І вони хочуть щось зробити», - зауважив єрарх.

«Очевидно, також є і ті, хто був і залишається джерелом агресивної політики. Бо якби таких людей не було, то не було би і агресивної політики. І яка можливість одних і інших впливати на процес, тут сказати важко. Але складалося враження, що все ж таки переважає рішення, думка про те, що якось треба з цієї ситуації, яка є між Україною та Росією, як в політичному, так і в церковному плані, виходити. І навіть той жест, який був зроблений перед камерами з боку президента Росії щодо полонених, коли він з залученням Патріарха Кирила в Ново-Єрусалимському монастирі сказав, що зробить кроки для того, щоб ці полонені були звільнені – це теж був певний натяк в цьому напрямку. Якщо в останні півтора року нічого не було, то тепер щось відбувається. Побачимо, чи воно відбудеться до кінця. Дай Бог, щоб воно відбулося. Але це теж певне зрушення. І тому, коли була озвучена ідея, що мають поїхати представники від нашого Патріарха до Москви, то Патріарх погодився з цим», - додав архиєпископ.

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Росії,Євстратій (Зоря),Стосунки між РПЦ і УПЦ КП
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Коментарі

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  • В. Ясеневий | 8 грудня 2017, 14:02
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    При єдиній умові,якщо це є правдиво і щиро без всяких найменших будь=яких інших мотивів.Христос, правда і любов всіх обднююють, а диявол,брехня і гріх всі розєднюють - навіть найканонічніших.Хто цього не розуміє і як це можливо спростувати???

    • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 14:48
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      Саме цю умову й ці - дійсно ЩИРІ й ШЛЯХЕТНІ мотиви і наміри я і мав на увазі!

  • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 13:34
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    По-моєму, ми маємо вітати й підтримувати всіх тих, хто дійсно й щиро прагнуть і бажають та, при цьому, докладають КОНКРЕТНИХ ПРАКТИЧНИХ зусиль до ПРАВДИВОГО примирення й порозуміння між державами й народами. У т. ч. і їхніми вірянами. А особливо тими, що перебувають у стані кривавого збройного конфлікту. Мало того: гадаю, що такі особи мають певні й належні підстави увійти до кола тих "блаженних миротворців", що "вони синами Божими назвуться" (Мт.5:9). Чи я тут не маю повної рації?

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Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 14:56

    Амінь. Цілком і повністю погоджуюсь.

  • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 14:48

    Саме цю умову й ці - дійсно ЩИРІ й ШЛЯХЕТНІ мотиви і наміри я і мав на увазі!

  • В. Ясеневий | 8 грудня 2017, 14:25

    ТАК! Без жодного сумнуву,належати до юрисдикції ХРИСТА - це бути на спасенній дорозі!І це - найважливіше для всіх, хто прагне до спасіння!Спаситель відкрив і обявив всі і для всіх необхідні умови

  • В. Ясеневий | 8 грудня 2017, 14:02

    При єдиній умові,якщо це є правдиво і щиро без всяких найменших будь=яких інших мотивів.Христос, правда і любов всіх обднююють, а диявол,брехня і гріх всі розєднюють - навіть найканонічніших.Хто

  • velovs@ukr.net | 8 грудня 2017, 13:34

    По-моєму, ми маємо вітати й підтримувати всіх тих, хто дійсно й щиро прагнуть і бажають та, при цьому, докладають КОНКРЕТНИХ ПРАКТИЧНИХ зусиль до ПРАВДИВОГО примирення й порозуміння між державами й

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