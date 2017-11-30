Президент підписав Закон щодо встановлення офіційного святкового і неробочого дня – 25 грудня

30 листопада 2017, 11:56 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів.

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Закон був прийнятий Верховною Радою України 16 листопада 2017 року.

Відповідно до Закону, встановлюються офіційні святкові і неробочі дні в Україні 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове.

Крім того, Закон передбачає неробочий день 1 травня – День праці. Про це інформує прес-служба Глави держави.

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теги до статті:Петро Порошенко,Різдво
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