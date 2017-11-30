Президент підписав Закон щодо встановлення офіційного святкового і неробочого дня – 25 грудня

| Огляд подій | Боротьба за визнання: кейс Македонської Православної Церкви Ані серби, ані болгари, ані греки не визнають македонців окремою нацією зі своєю мовою, культурою та традиціями. Серби вважають македонців південними сербами, а македонську діалектом сербської. Так само і болгари вважають македонців західними болгарами, а їхню мову діалектом західно-болгарської. Греція протестує проти використання цією державою назви Македонія, оскільки сама претендує на історичну спадщину Македонії.

| Репортажі | | УПЦ (МП) проти Мінкульту: хроніка судового засідання. Епізод другий 22 листопада 2017 року в Окружному адмінсуді столиці відбулось друге судове засідання по справі № 826/19978/16 за позовом Київської Митрополії УПЦ проти Міністерства культури України.

| Репортажі | | | Патріарх Святослав привіз буковинським греко-католикам першого єпископа У столиці Буковини проголосили нову єпархію, а Глава УГКЦ ввів на престіл вже тепер катедрального собору першого правлячого єпископа Чернівецької єпархії УГКЦ Йосафата (Мощича).

| Калейдоскоп | | «П’ятикнижжя в іконі». Українсько-польський діалог сакрального замість конфлікту історій Виставка робіт VII міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва днями відкрилась для відвідувачів у Луцькій галереї мистецтв. Сьомий рік поспіль митці з України та Польщі влітку зустрічаються у селі Замлиння Любомильського району Волині, щоб висловити своє бачення біблійних тем.