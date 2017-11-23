Вулицю у Винниках, що на Львівщині, назвуть на честь єпископа УГКЦ

28 листопада 2017, 07:08 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Депутати Винниківської міської ради під час другого пленарного засідання 9-ї сесії ВМР VII скликання, що відбулася 23 листопада 2017 року, проголосували за те, щоб назвати вулицю у Винниках ім’ям владики Андрія Сапеляка.

Про це повыдомляэ Департамент інформації УГКЦ.

Із такою ініціативою виступив Глава УГКЦ Святослав, щоб ім’я та добрі справи цього єпископа-салезіанина увійшли в історію Винник.

Ім’я владики матиме вулиця поблизу монастиря Салезіанського згромадження УГКЦ.

Нагадуємо, що у 2014 році владика Андрій Сапеляк повернувся з Верхньодніпровська на Львівщину до салезіанської спільноти у Винниках. Саме тут він завжди хотів бути і тут пройшли останні дні його життя.

Єпископ-емерит єпархії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ в Аргентині Андрій Сапеляк відійшов у вічність 6 листопада 2017 року на 98-му році життя. Похований на міському кладовищі у Винниках.

 

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теги до статті:Андрій (Сапеляк),УГКЦ
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