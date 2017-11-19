За крок до «розп’ятого хлопчика», — Андрій Юраш про інформаційно-просвітницьку діяльність УПЦ (МП)

Інформаційно-маніпулятивні кампанії, які проводять представники УПЦ (МП) на міжнародній арені, мають на меті дискредитувати українську державу та відвернути увагу від ситуації з релігійною свободою у Росії та на окупованих нею територіях.

Про це сьогодні, 21 листопада, на прес-конференції у Києві заявив Андрій Юраш, директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України.

«Останнім часом мусується теза про УПЦ, як переслідувану Церкву. Я багато їздив регіонами і, спілкуючись з керівниками єпархій, ніде ця тема не була підтверджена. Це були і Одеса, і Маріуполь, Вінниця, Рівне... Власне самі єрархи УПЦ дивуються, навіщо у центрі моделюють ситуацію, яка не має фактів, логічного підтвердження у своїй основі», - сказав він.

За його словами, керівництво УПЦ (МП) у своїх ЗМІ штучно створює паралельну реальність, яка не має нічого спільного із дійсністю.

На різних майданчиках керівництво цієї Церкви виголошує тези про дискримінацію їхніх представників, про переслідування, упереджене ставлення, але самі у той же час не пропускають нагоди образити своїх опонентів.

«Наведу приклад. Ось повідомлення про виступ митрополита Луки (Коваленка), архиєрея Запорізького на конференції у Греції під назвою «Сучасні методи дискримінації УПЦ в Україні». Поцитую дещо з виступу:«Схизмат во главе с Михаилом Денисенко и униаты, возглавляемые Святославом Шевчуком». Тобто маємо набір образливих дефініцій стосовно інших конфесій. Не вживаються властиві назви, застосовується зневага до лідерів Церков. У цьому контексті, якою може бути відповідь суспільства і тих релігійних організацій, до яких застосовують таку зневажливу форму спілкування?» - запитує чиновник.

Згадав Андрій Юраш також і про лавину публікацій у церковних офіційних сайтах УПЦ (МП) та лояльних до них ЗМІ про те, що на засіданні ООН у Женеві Україну нібито критикували за порушення прав УПЦ (МП).

«15 листопада, коли ще не завершилися засідання, на офіційному сайті УПЦ з’являються дві публікації під назвою «В ООН визнали проблему дотримання релігійних свобод в Україні», а через 1,5 години друга публікація - «На засіданні ООН в Женеві державу Україну закликали забезпечити права УПЦ».

Читаючи такі заголовки, людина одразу уявляла, що Україну піддали критиці, офіційну делегацію запитували тільки про УПЦ і про утиски релігійних свобод. І третя інформація з’явилася у суботу після мого коментарю на РІСУ: “Правозахисники спростували заяву чиновника Мінкульту».

Усі ці публікаціъ директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України назвав такими, що не відповідають дійсності.

«У жодному з виступів держав, а їх було 70, всі вони і є на сайті, у жодному виступі не згадана УПЦ. Тому теза про підтримку не відповідає дійсності», - зазначив Юраш.

«У мене в руках 190 офіційних рекомендацій, які консолідовано запропонували представники різних країн. В офіційних документах про це (Засудження України - РІСУ) немає й слова. Ось грецька рекомендація – підтримувати і поважати права релігійних громад щодо їхньої інституційної автономії. Цю тезу ми підтримуємо.

Теза Росії – з тих 190 рекомендацій – вжити негайно всіх заходів щодо припинення дискримінації та переслідування на етнічному та релігійному ґрунті. Оце й все на релігійну тематику.

Згадки про УПЦ, дискусії про УПЦ, засудження української держави, немає», - стверджує Андрій Юраш.

Чиновник також звернув увагу, що церковні сайти УПЦ (МП) про офіційні рішення ООН не повідомляють, лише на цих сайтах йдеться про приватні думки «правозахисників», які на засіданні у Женеві права виступу і дискусії не мали.

«Держава не може не реагувати на цю провокативну лінію поведінки. Держава повинна давати належне визначення, коли відбувається маніпулювання, Якщо продовжити цю позицію, то тут вже недалеко до розп’ятих хлопчиків», - наголосив він.

Андрій Юраш також зазначив, що він постійно спілкується із представниками посольств та міжнародних місій щодо дотримання прав релігійних свобод у нашій державі. Якби в Україні дійсно була така ситуація, як це кажуть священнослужителі УПЦ (МП), то міжнародні організації на це обов’язково відреагували б.

«В офіційних документах ООН, ОБСЄ, у щорічному звіті Департаменту США щодо дотримання прав і релігійних свобод була б зовсім інша інформація», - заявив Юраш.