Патріарх Філарет отримав Подяку з відзнакою СБУ

14 листопада 2017, 10:07 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

13 листопада 2017 року в синодальній залі Київської Патріархії Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зустрівся з Головою Служби безпеки України, генералом армії Василем Грицаком.

За значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України та за заслуги перед Українською Церквою Патріарх Філарет нагородив Василя Грицака - Орденом святого рівноапостольного князя Володимира І ступеня, повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

Предстоятель Київського Патріархату побажав Голові Служби безпеки України Божого благословення, щоб Господь й надалі дарував сил та мудрості у відповідальній праці на благо нашої держави.

Патріарх Філарет високо оцінив діяльність працівників Служби безпеки, яку вони щодня звершують у забезпеченні національної безпеки держави та її громадян під час неоголошеної російської агресії.

Василь Грицак висловив вдячність Патріарху Філарету за підтримку українських воїнів, церковне капеланське служіння, а також невтомну працю з об'єднання народу України та побудови Єдиної Помісної Української Церкви.

За значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України Василь Грицак вручив Патріарху Філарету - Подяку з відзнакою.

Сторони зустрічі обмінялися думками з приводу державно-церковних відносин в Україні, а також обговорили соціально-політичну ситуацію в нашій державі та інші питання, що складають взаємний інтерес як для держави так і для Церкви.

У зустрічі також взяли участь голова Управління зовнішніх церковних зв'язків архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон (Процик) та заступник Голови СБ України Віктор Кононенко.

 

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теги до статті:Василь Грицак,Філарет (Денисенко),Церковні відзнаки
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