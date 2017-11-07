Заступник голови Львівської облради видасть порадник для тих, хто хоче покинути УПЦ (МП)

9 листопада 2017, 12:58 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Гірняк.jpgЗаступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк видасть посібник для вірян, які хочуть законним шляхом змінити юрисдикцію Української Православної Церкви (Московського Патріархату). Про це Володимир Гірняк сказав в ефірі програми однієї із радіостанцій. Про це інформує Zik.

«Збираюсь своїм коштом видати посібник, де буде зазначено про те, які документи треба підготувати, якщо громада вирішить змінити церковне підданство. Ці речі мають бути в межах чинного законодавства. Тут не можна «працювати сокирою», не можна ламати щось. Але проводити просвітницьку роботу потрібно. Ми повинні зробити все можливе, аби утверджувати Україну – це перше. І друге – не дозволяти російських провокацій», – наголосив Володимир Гірняк.

За його словами, водночас УПЦ (МП) часто вуалює свою приналежність до Кремля. «У нас на Львівщині є 59 громад УПЦ (МП). На табличках пише просто – Українська Православна Церква. І багато хто з людей за звичкою ходить сюди. Вважаю, що дуже делікатним є питання свободи совісті. Але ми повинні проінформувати вірян про те, куди вони ходять», – переконаний Володимир Гірняк.

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теги до статті:Володимир Гірняк,Перехід громад
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