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Прем’єр-міністр України призначив собі радника з релігійних питань
7 листопада 2017, 21:16 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман призначив своїм позаштатним радником з релігійних питань Голову правління громадської організації «Інститут релігійної свободи» Олександра Зайця.
Про це рішення глава Уряду оголосив особисто на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Інститут релігійної свободи.
“Дуже важливо мати постійний ефективний діалог між Урядом та релігійною спільнотою. І саме з метою налагодження такого діалогу влітку під час зустрічі з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій звернувся з пропозицією внести кандидатуру позаштатного радника Прем'єр-міністра України”, – заявив Володимир Гройсман.
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій запропонувала Прем’єр-міністру на цю посаду кандидатуру Олександра Зайця, який добре обізнаний з роботою ВРЦіРО, законодавчими проблемами та потребами релігійних організацій.
“Впевнений, що наші стосунки з релігійною спільнотою стануть ще більш гармонійними та ефективними!” – прокоментував це призначення Прем’єр-міністр України.
Нагадаємо, що під час зустрічі з главою Уряду у липні цього року члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій обговорили перелік актуальних питань державно-конфесійних відносин. Тоді Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність Уряду до постійної взаємодії з релігійною спільнотою.
Довідка ІРС. Заєць Олександр Васильович народився 16 лютого 1968 року. Має вищу юридичну та богословську освіту. Питаннями свободи віросповідання та державно-церковних відносин розпочав займатися з середини 1990-х років. У 2001 році разом із групою однодумців заснував громадську організацію «Інститут релігійної свободи», яку очолює до цього часу.
Працював у складі Робочої групи з питань свободи віросповідання при Секретаріаті Президента України та у складі Експертної групи з питань свободи совісті Національної ради з питань культури і духовності при Президенті України.
Пізніше працював у складі урядової Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій та Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, Експертної ради з питань свободи совісті при Державному комітеті України у справах національностей та релігій, Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. У 2015-2016 роках очолював Громадську раду при МЗС України з питань співпраці з релігійними організаціями.
Є співавтором низки законодавчих ініціатив з питань свободи совісті та забезпечення діяльності релігійних організацій.
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