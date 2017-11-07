Прем’єр-міністр України призначив собі радника з релігійних питань

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман призначив своїм позаштатним радником з релігійних питань Голову правління громадської організації «Інститут релігійної свободи» Олександра Зайця.

Про це рішення глава Уряду оголосив особисто на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Інститут релігійної свободи.

“Дуже важливо мати постійний ефективний діалог між Урядом та релігійною спільнотою. І саме з метою налагодження такого діалогу влітку під час зустрічі з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій звернувся з пропозицією внести кандидатуру позаштатного радника Прем'єр-міністра України”, – заявив Володимир Гройсман.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій запропонувала Прем’єр-міністру на цю посаду кандидатуру Олександра Зайця, який добре обізнаний з роботою ВРЦіРО, законодавчими проблемами та потребами релігійних організацій.

“Впевнений, що наші стосунки з релігійною спільнотою стануть ще більш гармонійними та ефективними!” – прокоментував це призначення Прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, що під час зустрічі з главою Уряду у липні цього року члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій обговорили перелік актуальних питань державно-конфесійних відносин. Тоді Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність Уряду до постійної взаємодії з релігійною спільнотою.

Довідка ІРС. Заєць Олександр Васильович народився 16 лютого 1968 року. Має вищу юридичну та богословську освіту. Питаннями свободи віросповідання та державно-церковних відносин розпочав займатися з середини 1990-х років. У 2001 році разом із групою однодумців заснував громадську організацію «Інститут релігійної свободи», яку очолює до цього часу.

Працював у складі Робочої групи з питань свободи віросповідання при Секретаріаті Президента України та у складі Експертної групи з питань свободи совісті Національної ради з питань культури і духовності при Президенті України.

Пізніше працював у складі урядової Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій та Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, Експертної ради з питань свободи совісті при Державному комітеті України у справах національностей та релігій, Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. У 2015-2016 роках очолював Громадську раду при МЗС України з питань співпраці з релігійними організаціями.

Є співавтором низки законодавчих ініціатив з питань свободи совісті та забезпечення діяльності релігійних організацій.