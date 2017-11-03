НБУ до 500-річчя Реформації презентував пам'ятну монету

4 листопада 2017, 10:34 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Нацбанк 3 листопада презентував пам'ятну монету «500-річчя Реформації». Як повідомляє Мінфін, пам'ятна монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – «спеціальний анциркулейтед», маса – 16,5 г, діаметр – 35 мм, тираж – 40 000 штук.

Гурт монети – рифлений, інформує УНІАН-релігії.

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На аверсі пам’ятної монети «500-річчя Реформації» на дзеркальному тлі розміщено хрест, ліворуч – стилізований аркуш розгорнутої Біблії, переклад якої німецькою мовою зробив Мартін Лютер, в композиції аверсу присутня закладка з українським орнаментом що знаменує собою приналежність України до загальноєвропейського процесу творення нової церкви.

Праворуч від хреста розміщено п’ять тез Мартіна Лютера: тільки писання; тільки віра; тільки благодать; тільки Христос; тільки Богові слава.

На реверсі монети на червоно-чорному тлі (використано тамподрук – вид кольорового друку, що додає особливої унікальності цим монетам), що символізує драматизм того часу, розміщено розп’яття, а праворуч – портрет Мартіна Лютера, який тримає в руці аркуш зі своїми тезами.

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теги до статті:НБУ,Реформація
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