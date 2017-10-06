Всеукраїнська Рада Церков сприятиме звільненню заручників, яких утримують "ДНР/ЛНР"

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернеться до міжцерковних об’єднань та гуманітарних інституцій з проханням про сприяння у звільненні заручників. Таке рішення ВРЦіРО прийняла під час обговорення цього питання з Головою Служби безпеки України Василем Грицаком за участі матерів і дружин заручників, що понад три роки утримуються так званими «ДНР» та «ЛНР» на непідконтрольній уряду території на Сході України, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Зустріч відбулася 12 жовтня у Національній Академії СБУ в Києві. Учасники обговорили напрямки сприяння Ради Церков у звільненні заручників, а також можливі практичні заходи – як спільні, так і в міру можливостей кожної з конфесій.

Голова СБУ закликав представників Всеукраїнської Ради Церков допомогти у процесі звільнення заручників. “Ми маємо використовувати будь-яку можливість, щоб привернути увагу до цієї проблеми та знайти шляхи її вирішення. Щоб здоровий глузд переміг, і наші бранці повернулись додому”, ‒ підкреслив Василь Грицак.

Члени Ради Церков одноголосно підтримали пропозицію і найближчим часом спільні звернення надійдуть до міжцерковних об’єднань та міжнародних організацій, що займаються звільненням заручників. Головуючий у ВРЦіРО шейх Ахмед Тамім зауважив, що вже у середу Секретаріат Ради збереться для опрацювання цього питання. Релігійні діячі також наголосили на винятковій силі молитви, яка здатна змінити ситуацію. Члени ВРЦіРО обговорили ідею спільної всеукраїнської молитви за звільнення заручників, які утримуються на непідконтрольних територіях на Донеччини і Луганщини.

За інформацією СБУ на сьогодні у заручниках так званих «ДНР/ЛНР» перебувають 152 українських громадянина, ще 404 ‒ вважаються зниклими безвісти. Крім цього, на території Росії незаконно утримуються десятки громадян України. Учасники зустрічі також обговорили питання духовного-морального та патріотичного виховання молодих захисників України, зокрема курсантів Національної Академії СБУ. Василь Грицак наголосив, що у теперішній час важливо відкинути все, що розділює українське суспільство, але докладати зусиль заради єдності та розвитку України.

“Перспектива нашої країни в єдності українського народу, незалежно від релігії, національності, мови, тощо. Нам важливо об’єднати українське суспільство заради майбутнього нашої країни”, ‒ звернувся до українських релігійних діячів Голова СБУ.