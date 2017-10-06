Активісти заблокували передачу землі Почаївській лаврі

Громадські активісти заблокували передачу в безоплатне і постійне користування більше 2,5 га землі Почаївській лаврі УПЦ МП. Про це повідомляє За Збручем.

Більше двох сотень націоналістів з різних патріотичних організацій 12 жовтня прибули під стіни Почаївської міської ради, аби вплинути на рішення депутатів.

Активісти Правого Сектору, Національного Корпусу, «Соколу» та Всеукраїнського об’єднання «Свобода» вимагали виключити з порядку денного питання, що суперечить національним інтересам українців.

– Ми маємо на сьогодні ситуацію, коли сотні, тисячі людей кладуть свої голови на Сході, боронячи нашу землю, захищаючи її від ворога. В той же час, руками місцевих депутатів хочуть передати землю представникам цього ж агресора. Цього не повинно бути! – наголосив депутат Почаївської міської ради від ВО «Свобода» Тарас Паляниця.

Підтримати позицію проукраїнських сил прибули майже всією фракцією депутати-свободівці з Тернопільської обласної ради.

– Коли передавалися землі під Лавру, Московська Церква тут не мала впливу. Тут була окрема Православна Церква. Лавру будували греко-католики, а забрали її тільки у 1939-му році. Доки ви не будете знати історії, не зрозумієте, що москаль топче нашу землю, хоче знищити наш народ – буде відбуватися такий балаган, – переконаний депутат облради свободівець Богдан Бутковський.

Після виступів депутатів обласної та місцевої ради, під тиском активістів – сесія Почаївської міської ради вирішила забрати з порядку денного скандальні земельні питання Почаївської лаври.

Керівництво Почаївської лаври привело зі своєї сторони кілька десятків жіночок-прихожан. Вже після виключення скандальних питань з порядку денного, націоналісти зустрілися з групою підтримки московських священнослужителів на вулиці перед будинком культури, де відбувалася сесія. Одна з жіночок наголосила, що ми вже жили «під Путіном» і непогано було. У ході розмов неодноразово виникали діалоги на підвищених тонах.