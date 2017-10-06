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До Дня захисника України Патріарх Філарет нагородив прокурора Києва орденом
12 жовтня 2017, 16:10 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх УПЦ КП Філарет 12 жовтня зустрівся з прокурором міста Києва Романом Говдою.
За заслуги перед Церквою, відродження духовності в державі та до Дня захисника України першоєрарх нагородив прокурора Орденом святого рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня.
Як інформує офіційний сайт Київського Патріархату, учасники зустрічі обмінялися думками щодо стану та перспектив розвитку державно-церковних відносин. Також Патріарх Філарет зазначив, що Церква Київського Патріархату допомагала й допомагає українській армії:
"Коли розпочалася ця агресивна війна, то наша Церква закликала всіх допомагати армії. Ви знаєте до якого стану армію довели за часів Януковича, вона була дуже слабкою, а зараз завдяки Президенту, Верховній Раді та Уряду армія стала міцною і навіть міністри оборони, які були присутні на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, позитивно відгукувалися про неї. Наші священнослужителі, капелани, допомагають військовослужбовцям, щоб вони були мужніми й не падали духом" – сказав Патріарх.
Прокурор міста Києва подякував Предстоятелю Київського Патріархату за відзнаку та спілкування.
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Не 2, а все 23 храма надо вернуть Святой Римской Церкви! А особенно если что-то было передано протестантам - им не нужны ни храмы, ни алтари, пусть молятся в любом сарае или сортире! |
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По российскому ТВ во всех передачах постоянно обсуждают, как США с утра до вечера думают только о России, обсуждают Россию, планируют козни против России, пакостят России. Как будто у США нет других |
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