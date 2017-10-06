Нацрада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу підтримала пропозиції Церков

9 жовтня 2017, 11:57 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу визнала позитивну роль, яку відіграють церкви і релігійні організації в профілактиці та протидії соціально-небезпечним хворобам. Про це йшла мова під час засідання Національної ради 5 жовтня, повідомляє  ІРС.

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Священик УПЦ КП Сергій Дмитрієв, виконавчий секретар Комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), виступив на засіданні Національної ради з доповіддю на тему «Результати співпраці релігійних громад з організаціями, які реалізують гранти Глобального фонду в Україні: досягнення та перспективи».

За результатами доповіді Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу одноголосно підтримала пропозиції, внесені представником Комісії ВРЦіРО, та прийняла таке рішення:

“Враховуючи важливу роль Церкви і релігійних організацій у питаннях забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, а також інших соціально небезпечних захворювань, їх діагностики, лікування, а також догляду та підтримки хворих, рекомендувати обласним, Київській міській держаним адміністраціям увести до регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та залучати до профілактичних програм і заходів священнослужителів та членів релігійних громад, які пройшли відповідну підготовку, організовану Всеукраїнською радою Церков і релігійних організацій”.

Як повідомив о. Сергій Дмитрієв, підготовка священнослужителів та членів релігійних громад у місті Києві здійснюється за підтримки громадської організації «Елеос-Україна» на базі Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського НАМН України, а також у інших регіонах України.

Метою цього навчання є сприяння у подальшій роботі представників релігійних організацій у складі координаційних рад при обласних держаних адміністраціях, а також забезпечення можливості священнослужителям та членам релігійних громад надавати душпастирську опіку у медичних закладах людям, які мають важкі хронічні інфекційні захворювання (ВІЛ-інфекції/СНІД, хронічні гепатити,туберкульоз та інші).

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теги до статті:ВРЦіРО,Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу,Сергій Дмитрієв
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