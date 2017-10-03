Київрада хоче покращити умови оренди майна для релігійних організацій

4 жовтня 2017, 13:20 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Комісія Київради вирішила збільшити для релігійних організацій Києва площу орендованого майна до 50 кв. м., щодо якої застосовується знижена орендна ставка у розмірі 1%.

Київрада1.gif

Таке рішення Постійна Комісія з питань власності прийняла 3 жовтня за підтримки мера Києва Віталія Кличко, і найближчим часом очікується його розгляд на сесії Київради, повідомляє Інститут релігійної свободи.

На даний момент релігійні організації обмежені площею до 20 кв. м., щодо якої встановлена знижена орендна ставка у розмірі 1% від вартості об’єкта оренди згідного його оцінки. Використання більших приміщень можливе лише за умови сплати у чотири рази більшого розміру оренди.

Релігійні діячі Києва, члени Київської міської ради церков і релігійних організацій, наголосили на обтяжливих умовах оренди та закликали мера ініціювати перегляд нового Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого Рішенням Київради від 21.04.2015 року № 415/1280.

Підтримані Постійною комісією зміни заплановані до розгляду на поточній сесії Київради.

 

Система Orphus
теги до статті:Київрада,Оренда церковного майна
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 4 жовтня 2017, 15:41

      Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте, Матфея 10:8. Что же видим на самом деле? Вместо животворящего Духа Святого вокруг церкви

    • enzian | 4 жовтня 2017, 12:29

      Москвославні здіймуть такий вереск, що Кличко не насмілиться.

    • enzian | 4 жовтня 2017, 12:27

      Якби ця церква була українською, фестиваль мав би назву "Покрова".

    • Василий Петров | 2 жовтня 2017, 09:01

      И блажен, кто не соблазнится о Мне, Матфея 11:6. Молитва Отче наш, нам говорит: Христос как посланник и Сын Бога Отца спустился с Небес исправить ветхозаветные заповеди и т.о. дать нам на земле жизнь

    • Василий Петров | 1 жовтня 2017, 22:55

      Итак, если церковь, вместо, чтобы исполнять волю Христа и давать нам возможность посредством веры в Него не болеть и не умирать, но жить вечно, наоборот приучает нас к мысли, что мы должны умереть

    Популярні статті місяця