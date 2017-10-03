Київрада хоче покращити умови оренди майна для релігійних організацій

Комісія Київради вирішила збільшити для релігійних організацій Києва площу орендованого майна до 50 кв. м., щодо якої застосовується знижена орендна ставка у розмірі 1%.

Таке рішення Постійна Комісія з питань власності прийняла 3 жовтня за підтримки мера Києва Віталія Кличко, і найближчим часом очікується його розгляд на сесії Київради, повідомляє Інститут релігійної свободи.

На даний момент релігійні організації обмежені площею до 20 кв. м., щодо якої встановлена знижена орендна ставка у розмірі 1% від вартості об’єкта оренди згідного його оцінки. Використання більших приміщень можливе лише за умови сплати у чотири рази більшого розміру оренди.

Релігійні діячі Києва, члени Київської міської ради церков і релігійних організацій, наголосили на обтяжливих умовах оренди та закликали мера ініціювати перегляд нового Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого Рішенням Київради від 21.04.2015 року № 415/1280.

Підтримані Постійною комісією зміни заплановані до розгляду на поточній сесії Київради.