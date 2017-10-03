Мера Києва просять повернути вулиці Лаврській попередню назву – вул. Івана Мазепи

Народний депутат України Олександр Бригинець просить мера Києва Віталі Кличка повернути вулиці Лаврській попередню назву – вул. Івана Мазепи, яку було змінено під тиском екс-президента України В. Януковича на догоду Московському Патріарху Кирилу, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на І-pro.kiev.ua.

«Оскільки перейменування частини вулиці Івана Мазепи на вул. Лаврську в 2010 році відбулося на догоду Януковичу та патріарху Кірілу з порушенням Регламенту Київради, то я закликаю мера Києва Віталія Кличка повернути вул. Лаврській попередню назву – вул. Івана Мазепи», - закликав О. Бригинець.



Нардеп нагадав, що у липні 2010 року до Києва мав приїхати Московський патріарх Кіріл. У червні того ж року українські ЗМІ повідомляли, що аатріарх Кіріл нібито звернувся до КМДА з проханням перейменувати вулицю Мазепи, де розміщена Києво-Печерська лав ра, на вулицю Лаврську. Офіційного звернення до КМДА не надходило. Проте інші ЗМІ повідомляли, що тодішній заступник голови КМДА, радник президента України Віктора Януковича Віталій Журавський особисто передав депутатам прохання глави РПЦ, патріарха Кіріла перейменувати вулицю Івана Мазепи на Лаврську.



У 2010 року комісія Київради з питань культури, яку тоді очолював Олександр Бригинець, незважаючи на тиск, не прийняла рішення щодо перейменування частини вулиці Івана Мазепи в Лаврську. Відповідно до регламенту для ухвалення рішення комісією необхідно було, щоб за нього проголосували не менш 3 депутатів, але за відповідне перейменування проголосували лише два члени комісії - Михайло Резнікович (Партія регіонів) і Віталій Журавський (Блок Черновецького). Сам голова комісії Олександр Бригинець голосував проти.



Крім того, проект рішення про перейменування не пройшов інші профільні комісії Київради: з питань місцевого самоврядування та комісію з питань перейменувань.



Всупереч регламенту Київради питання було винесено на розгляд депутатів Київради 8 липня 2010 року. За перейменування частини вул. Івана Мазепи на вул. Лаврську проголосували 64 (при необхідних 61) депутати Київради з більшості Януковича-Черновецького, частини з яких не було у сесійній залі. У день перейменування представники кількох десятків громадських організацій, митці та вчені принесли до міськради звернення із закликом відмовитися від перейменування.



«Перейменування відбулося незаконно і несправедливо! Дивно, що досі воно чинне», - зауважив народний депутат від БПП Олександр Бригинець.



Як відомо, за роки свого правління Іван Мазепа власним коштом побудував 42 церкви. А саме в Києві його коштом було відбудовано усі визначні церкви. Зокрема, на вулиці навколо, якої точаться дискусії, зн аходиться декілька будівель та храмів, котрі побудував Мазепа. Так само на цій вулиці знаходиться резиденція церкви, яка у 1708 році наклала за вказівкою Петра І анафему на гетьмана і досі її не зняла.