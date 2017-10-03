- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Мера Києва просять повернути вулиці Лаврській попередню назву – вул. Івана Мазепи
4 жовтня 2017, 11:40 | Державно-конфесійні стосунки | 1 | | Код для блогу | |
Народний депутат України Олександр Бригинець просить мера Києва Віталі Кличка повернути вулиці Лаврській попередню назву – вул. Івана Мазепи, яку було змінено під тиском екс-президента України В. Януковича на догоду Московському Патріарху Кирилу, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на І-pro.kiev.ua.
«Оскільки перейменування частини вулиці Івана Мазепи на вул. Лаврську в 2010 році відбулося на догоду Януковичу та патріарху Кірілу з порушенням Регламенту Київради, то я закликаю мера Києва Віталія Кличка повернути вул. Лаврській попередню назву – вул. Івана Мазепи», - закликав О. Бригинець.
Нардеп нагадав, що у липні 2010 року до Києва мав приїхати Московський патріарх Кіріл. У червні того ж року українські ЗМІ повідомляли, що аатріарх Кіріл нібито звернувся до КМДА з проханням перейменувати вулицю Мазепи, де розміщена Києво-Печерська лав ра, на вулицю Лаврську. Офіційного звернення до КМДА не надходило. Проте інші ЗМІ повідомляли, що тодішній заступник голови КМДА, радник президента України Віктора Януковича Віталій Журавський особисто передав депутатам прохання глави РПЦ, патріарха Кіріла перейменувати вулицю Івана Мазепи на Лаврську.
У 2010 року комісія Київради з питань культури, яку тоді очолював Олександр Бригинець, незважаючи на тиск, не прийняла рішення щодо перейменування частини вулиці Івана Мазепи в Лаврську. Відповідно до регламенту для ухвалення рішення комісією необхідно було, щоб за нього проголосували не менш 3 депутатів, але за відповідне перейменування проголосували лише два члени комісії - Михайло Резнікович (Партія регіонів) і Віталій Журавський (Блок Черновецького). Сам голова комісії Олександр Бригинець голосував проти.
Крім того, проект рішення про перейменування не пройшов інші профільні комісії Київради: з питань місцевого самоврядування та комісію з питань перейменувань.
Всупереч регламенту Київради питання було винесено на розгляд депутатів Київради 8 липня 2010 року. За перейменування частини вул. Івана Мазепи на вул. Лаврську проголосували 64 (при необхідних 61) депутати Київради з більшості Януковича-Черновецького, частини з яких не було у сесійній залі. У день перейменування представники кількох десятків громадських організацій, митці та вчені принесли до міськради звернення із закликом відмовитися від перейменування.
«Перейменування відбулося незаконно і несправедливо! Дивно, що досі воно чинне», - зауважив народний депутат від БПП Олександр Бригинець.
Як відомо, за роки свого правління Іван Мазепа власним коштом побудував 42 церкви. А саме в Києві його коштом було відбудовано усі визначні церкви. Зокрема, на вулиці навколо, якої точаться дискусії, зн аходиться декілька будівель та храмів, котрі побудував Мазепа. Так само на цій вулиці знаходиться резиденція церкви, яка у 1708 році наклала за вказівкою Петра І анафему на гетьмана і досі її не зняла.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 4 жовтня 2017, 12:29| Коментувати коментар
Москвославні здіймуть такий вереск, що Кличко не насмілиться.
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Папа Франциск запрошує молодь, незалежно від релігії, на перед-синодальну зустріч | 4 жовтня 2017, 15:37 | Ватикан |
Київрада хоче покращити умови оренди майна для релігійних організацій | 4 жовтня 2017, 13:20 | Державно-конфесійні стосунки |
Учасники конференції ОБСЄ в Києві проаналізували релігійну ситуацію в Україні | 4 жовтня 2017, 13:13 | Міжнародні відносини |
РПЦ оскаржує у Держдепу США обмеження свобод в Росії і критикує Україну | 4 жовтня 2017, 13:00 | Міжнародні відносини |
Мера Києва просять повернути вулиці Лаврській попередню назву – вул. Івана Мазепи | 4 жовтня 2017, 11:40 | Державно-конфесійні стосунки |
Останні коментарі
- 4 жовтня 2017, 15:41
Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте, Матфея 10:8. Что же видим на самом деле? Вместо животворящего Духа Святого вокруг церкви |
- 4 жовтня 2017, 12:29
Москвославні здіймуть такий вереск, що Кличко не насмілиться. |
- 4 жовтня 2017, 12:27
Якби ця церква була українською, фестиваль мав би назву "Покрова". |
- 2 жовтня 2017, 09:01
И блажен, кто не соблазнится о Мне, Матфея 11:6. Молитва Отче наш, нам говорит: Христос как посланник и Сын Бога Отца спустился с Небес исправить ветхозаветные заповеди и т.о. дать нам на земле жизнь |
- 1 жовтня 2017, 22:55
Итак, если церковь, вместо, чтобы исполнять волю Христа и давать нам возможность посредством веры в Него не болеть и не умирать, но жить вечно, наоборот приучает нас к мысли, что мы должны умереть |
Популярні статті місяця
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 4 жовтня 2017, 15:41
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 26 вересня 2017, 13:13
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
18 вересня 2017, 10:15 | Міжправославні стосунки | 19 вересня 2017, 16:22
Понад чверть століття УПЦ МП та Росія оббріхують Київський Патріархат, - архиєпископ УПЦ КП на нараді ОБСЄ
Коментарі