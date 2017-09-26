- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Мер Почаєва захищатиме майнові інтереси Московського Патріархату в ООН
1 жовтня 2017, 11:56 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Мер Почаєва Василь Бойко захищатиме майнові інтереси Свято-Успенської лаври УПЦ МП на засідання 28-ї сесії ООН. Про це повідомляє видання За Збручем.
Річ у тім, що наприкінці червня представники ВО «Свобода» не допустили передачі під час сесії Почаївської міської ради у постійне безоплатне користування Почаївській Лаврі земельних ділянок в центрі міста Почаїв загальною площею понад 1 гектар.
З приводу вказаного інциденту мер Почаєва Василь Бойко звернувся в поліцію, а згодом і до керівника юридичної контори УПЦ МП «Громадський правозахист» Олега Денисова. Як наслідок, скарги очільника міськради Почаєва будуть представлені на 28-й сесії засідання ради ООН та вже були передані в ОБСЄ.
Як зазначає видання, намагання мера Почаєва передати залишки вільних міських земель Московській Церкві не є новиною, а швидше підтверджує загальну тенденцію і версію, що містом вже давно керує не міська рада, а Почаївська Лавра. Так, колишній міський голова Володимир Заболотний намагався передати у власність монастирю УПЦ МП приміщення відділення поліції, а його попередник, Олег Іванюк, таки передав Лаврі кілька будівель місцевої лікарні.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Мер Почаєва захищатиме майнові інтереси Московського Патріархату в ООН | 1 жовтня 2017, 11:56 | Державно-конфесійні стосунки |
Патріарх Кирил прирівняв образу почуттів віруючих до екстремізму | 1 жовтня 2017, 11:08 | Релігія і політика |
Ізраїльтянин припинив матч проти кращого тенісиста України з релігійних причин | 1 жовтня 2017, 10:57 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя |
В УГКЦ вшанували пам’ять митрополита Володимира Стернюка | 1 жовтня 2017, 10:36 | УГКЦ |
Архиєпископ УПЦ КП став лауреатом престижної премії | 1 жовтня 2017, 10:09 | Релігія і суспільство |
Останні коментарі
- 30 вересня 2017, 11:59
"Суспільне невдоволення тотальним порушенням Божих Заповідей спонукало вільних гідних особистостей вийти на Майдан" - що призвело до вибухового росту тотальності порушення Божих Заповідей |
- 29 вересня 2017, 23:43
By entering the jurisdiction of the Eccumenical Patriarchate, the UOCofUSA abandoned the church in Ukraine, ignoring the dreams, wishes, and principles of its founders Metropolitan Lypkivsky, |
- 29 вересня 2017, 18:26
Яке поважне зібрання і яким пустим воно зайняте! Зібрання ілюструє ідею, що ніби-то наукою і науковими методами можна створити Соборну Україну та Київську Церкву і для цього треба часто і багато |
- 29 вересня 2017, 15:24
І шо воно значить те "екзарх"? Представник України в Харківській Державі? |
- 29 вересня 2017, 14:44
Т.о. обязанность любого священника заключается в предотвращении и пресечении формальной исповеди кающегося, состоящей из одного лишь перечисление грехов пусть даже и прослезившимся. Невзирая на |
Популярні статті місяця
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 29 вересня 2017, 14:44
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 26 вересня 2017, 13:13
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
20 вересня 2017, 12:40 | Державно-конфесійні стосунки | 22 вересня 2017, 18:38
В Сумах УПЦ (МП) вперше не дозволили провести хресну ходу у центрі міста
Коментарі