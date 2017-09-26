Мер Почаєва захищатиме майнові інтереси Московського Патріархату в ООН

Мер Почаєва Василь Бойко захищатиме майнові інтереси Свято-Успенської лаври УПЦ МП на засідання 28-ї сесії ООН. Про це повідомляє видання За Збручем.

Річ у тім, що наприкінці червня представники ВО «Свобода» не допустили передачі під час сесії Почаївської міської ради у постійне безоплатне користування Почаївській Лаврі земельних ділянок в центрі міста Почаїв загальною площею понад 1 гектар.

З приводу вказаного інциденту мер Почаєва Василь Бойко звернувся в поліцію, а згодом і до керівника юридичної контори УПЦ МП «Громадський правозахист» Олега Денисова. Як наслідок, скарги очільника міськради Почаєва будуть представлені на 28-й сесії засідання ради ООН та вже були передані в ОБСЄ.

Як зазначає видання, намагання мера Почаєва передати залишки вільних міських земель Московській Церкві не є новиною, а швидше підтверджує загальну тенденцію і версію, що містом вже давно керує не міська рада, а Почаївська Лавра. Так, колишній міський голова Володимир Заболотний намагався передати у власність монастирю УПЦ МП приміщення відділення поліції, а його попередник, Олег Іванюк, таки передав Лаврі кілька будівель місцевої лікарні.