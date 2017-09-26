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Єпископа Яна Пурвінського нагородили відзнакою "За заслуги перед містом"
29 вересня 2017, 10:47 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Таке рішення прийняли депутати на сесії Житомирської міської ради. Питання про нагородження стояло першим на порядку денному. Про це повідомляють Новини Житомира.
Міський голова Сергій Сухомлин попросив, аби депутаити відзначили єпискпа, який так багато зробив для міста.
"Це людина, яка дуже багато зробила для Житомира. Ця людина вже більше 40 років служить громаді міста. Всі комісії, які розглядали це питання, підтримали цей проект рішення. Сьогодні Яна Пурвінського немає в залі, він хворіє. Прошу підтримати рішення і проголосувати", - сказав він.
Рішення підтримали 35 депутатів. Результат голосування присутні зустріли оплесками. Ян Пурвінський народився майже 83 роки тому в польській сільській родині, яка на той час проживала в Латвії. Освіту здобув у вищій духовній семінарії в Ризі. На прохання католицької громади Житомира 2 серпня 1977 року призначений вікарієм житомирського кафедрального собору святої Софії. У 1981 році – єпископський вікарій України і Молдови. У 1991 році Папа Римський Йоан-Павло ІІ призначив Яна Пурвінського Єпископом відродженної Житомирської дієцезії. За декілька років – єпископом-ординарієм Києво-Житомирської дієцезії. У 2011 році Папа Бенедикт XVI прийняв відставку Яна Пурвінського з посади єпископа-ординарія.
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- 29 вересня 2017, 12:50
))) забагато забобонів)))) подивіться фільм "Тіні забутих предків", старий гуцул красиво сказав, що "щєзник" серед людей і чітко показав де його шукати. Ви кожну купюру |
- 29 вересня 2017, 12:33
netoy_gaidamak яке щастя, що у нас є свобода думки і свобода слова, що є РІЗНІ погляди і оцінки. Ви скільки завгодно можете звинувачувати цих людей в суб,єктивізмі, до речі, і ви тим самим |
- 28 вересня 2017, 23:12
А три шістки в біометриці є? Щось ті дві українські церкви спокійно до чіпів відносяться. Невже вони своїми вірними не переймаються. Може вони неспосібні розрізнити знаки часу. |
- 28 вересня 2017, 19:36
И если учесть, что для того, чтобы выяснить объективность обстоятельств приведших ко греху требуется время, можно точно сказать реальная исповедь может состоять из 1-2х максимум 3-х грехов, |
- 28 вересня 2017, 15:05
Иными словами, обычное перечисление грехов пусть даже с заверениями в полном раскаянии никак не может служить основанием для священника поверить в полное раскаяние о содеянном. Для устранения |
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