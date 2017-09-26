Єпископа Яна Пурвінського нагородили відзнакою "За заслуги перед містом"

Таке рішення прийняли депутати на сесії Житомирської міської ради. Питання про нагородження стояло першим на порядку денному. Про це повідомляють Новини Житомира.

Міський голова Сергій Сухомлин попросив, аби депутаити відзначили єпискпа, який так багато зробив для міста.

"Це людина, яка дуже багато зробила для Житомира. Ця людина вже більше 40 років служить громаді міста. Всі комісії, які розглядали це питання, підтримали цей проект рішення. Сьогодні Яна Пурвінського немає в залі, він хворіє. Прошу підтримати рішення і проголосувати", - сказав він.

Рішення підтримали 35 депутатів. Результат голосування присутні зустріли оплесками. Ян Пурвінський народився майже 83 роки тому в польській сільській родині, яка на той час проживала в Латвії. Освіту здобув у вищій духовній семінарії в Ризі. На прохання католицької громади Житомира 2 серпня 1977 року призначений вікарієм житомирського кафедрального собору святої Софії. У 1981 році – єпископський вікарій України і Молдови. У 1991 році Папа Римський Йоан-Павло ІІ призначив Яна Пурвінського Єпископом відродженної Житомирської дієцезії. За декілька років – єпископом-ординарієм Києво-Житомирської дієцезії. У 2011 році Папа Бенедикт XVI прийняв відставку Яна Пурвінського з посади єпископа-ординарія.