В Сумах УПЦ (МП) вперше не дозволили провести хресну ходу у центрі міста

У Сумах виконком міської ради вперше не дозволив архиєпископу Сумському і Охтирському УПЦ (МП) Євлогію (Гутченку) у проведенні 14 жовтня Хресної ходи і Богослужіння на Покровській площі.

Як передає УНІАН, 19 вересня, під час чергового засідання виконкому відповідний проект рішення, ініціатором якого є Сумська єпархія УПЦ (МП), не набрав необхідної кількості голосів: з десяти членів виконкому п’ятеро були «за», троє «проти» і двоє «утрималися».

У тексті документу автори просили дозволити провести захід у рамках відзначання православними християнами 14 жовтня свята Покрови Пресвятої Богородиці. Пропозиція представників Московського Патріархату не тільки не знайшла підтримки у членів виконкому, а й викликала обурення представників громадськості, які були присутні на момент обговорення проекту документа в залі засідань.

«Це питання треба було спочатку узгодити з такими організаціями як Нацполіція та СБУ, адже захід може спровокувати громадське протистояння. Є свої прибічники у УПЦ (МП), є противники. Це може викликати суспільне напруження, бійки, провокації з боку самого Московського Патріархату», – зазначив депутат Сумської обласної ради Віктор Дубінко. У результаті архиєпископу Сумському і Охтирському УПЦ (МП) Євлогію відмовили у проведенні Хресної ходи. До цього у Сумах віряни УПЦ (МП) незмінно щороку проводили Хресну ходу центром міста.