В Сумах УПЦ (МП) вперше не дозволили провести хресну ходу у центрі міста

20 вересня 2017, 12:40 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Сумах виконком міської ради вперше не дозволив архиєпископу Сумському і Охтирському УПЦ (МП) Євлогію (Гутченку) у проведенні 14 жовтня Хресної ходи і Богослужіння на Покровській площі.

Як передає УНІАН, 19 вересня, під час чергового засідання виконкому відповідний проект рішення, ініціатором якого є Сумська єпархія УПЦ (МП), не набрав необхідної кількості голосів: з десяти членів виконкому п’ятеро були «за», троє «проти» і двоє «утрималися».

У тексті документу автори просили дозволити провести захід у рамках відзначання православними християнами 14 жовтня свята Покрови Пресвятої Богородиці. Пропозиція представників Московського Патріархату не тільки не знайшла підтримки у членів виконкому, а й викликала обурення представників громадськості, які були присутні на момент обговорення проекту документа в залі засідань.

«Це питання треба було спочатку узгодити з такими організаціями як Нацполіція та СБУ, адже захід може спровокувати громадське протистояння. Є свої прибічники у УПЦ (МП), є противники. Це може викликати суспільне напруження, бійки, провокації з боку самого Московського Патріархату», – зазначив депутат Сумської обласної ради Віктор Дубінко. У результаті архиєпископу Сумському і Охтирському УПЦ (МП) Євлогію відмовили у проведенні Хресної ходи. До цього у Сумах віряни УПЦ (МП) незмінно щороку проводили Хресну ходу центром міста.

 

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки,УПЦ (МП) на Сумщині,Хресний хід
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    Останні коментарі

    • igorshevchuk | 19 вересня 2017, 20:31

      * * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці

    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

    • bopa | 19 вересня 2017, 09:22

      Не буде таких глибоких об'єктивних досліджень, втратимо те що маємо. Господь нам цього не простить! І ціна розплати буде небачено дорогою. Освідомлюймо!

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:59

      Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді".

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:40

      Реальність залежить від нас! "Ніхто за нас не зробиnь нашої роботи", шановний Fr.

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