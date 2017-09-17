Депутати Полтавської міськради просять центральну владу заборонити гей-паради

Депутати підтримали звернення представників християнських Церков з приводу необхідності захисту інституту традиційної сім’ї. Про це повідомляє сайт Полтавщина.

На 12-й сесії Полтавської міськради депутати розглянули проект рішення «Про звернення до Президента України. Кабінету Міністрів України і міністрів, Верховної Ради України і народних депутатів України, Ради національної безпеки та оборони щодо захисту інституції сім’ї в Україні». Звернення підготував голова ГО «Місія Милосердя й Справедливості» Олександр Храпач від імені керівників християнських Церков різних конфесій Полтавської області та Полтави.

Під зверненням підписалися наступні служителі Церков:

• Архиєпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ КП Федір;

• Єпископ Церков Християн віри Євангельської — п’ятидесятників Полтави та Полтавської області Степан Павлусь;

• Голова Полтавського обласного об’єднання церков Євангельських християн баптистів Олег Овсій;

• Настоятель парафії Воздвиження Хреста Господнього О.Лукаш;

• Настоятель греко-католицької парафії Пресвятої Трійці у Полтаві Юрій Кролевський;

• Єпископ об’єднання церков «Світло життя» в Полтавській області Дмитро Лаптєв;

• Єпископ Союзу вільних церков Християн Євангельської Віри Церква «Христос для всіх» Андрій Зібров.

У преамбулі до цього рішення йдеться про те, що у ст. 23 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права зазначено, що сім’я як союз чоловіка й жінки є природним і основним осередком суспільства та має право на захист з боку суспільства і держави. Також згідно із ст. 51 Конституції України сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.

Підписанти вважають, що в країні є багато проблем сім’ї: сирітство, діти-інваліди, матері-одиначки, неповні сім’ї тощо. Разом з тим держава надає пріоритетну увагу проблемі дискримінації людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Окрім цього у прийнятому зверненні Полтавської міськради є низка прохань до органів центральної влади:

• вилучити словосполучення «сексуальна орієнтація» і «гендерна ідентичність» з Кодексу законів про працю України та з інших законів, законопроектів та урядових документів, як такі, що несуть виключно ідеологічне та антинаукове навантаження;

• не допустити ухвалення ЗУ «Про цивільне партнерство»;

• виключити з регуляторних правових актів у освітній сфері та з текстів підручників норми і положення про статеве виховання, що ставлять за мету «подолання гендерних стереотипів»;

• заборонити пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, у тому числі в формі так званих «маршів рівності», «прайдів», «гей-парадів», «фестивалів квір-культури» тощо. Ухвалити ЗУ «Про заборону пропаганди гомосексуалізму»;

• зупинити процес внесення змін до Конституції України та інших нормативно-правових актів в частині викривлення дефініцій сім’ї, шлюбу, батьківська, материнства й дитинства.

Після нетривалого обговорення депутати більшістю голосів підтримали звернення. Окрім 4 відсутніх депутатів: Дмитра Батигіна, Ліліани Бєлашової, Володимира Левченка та Ігоря Окіпнюка, не проголосували за рішення депутати Віталій Павлій та Андрій Соколов. Перший із них під час розгляду проекту рішення говорив, що він підтримує інститут сім’ї, але вважає, що це не компетенція міської ради. Такої ж думки на депутатській комісії був і Андрій Матковський, але вже в день голосування підтримав це рішення.

Нагадаємо, що 14 липня відповідне звернення прийняла й Полтавська обласна рада.