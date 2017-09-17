Депутати міськради проти розміщення у центрі Полтави храму Вірменської Апостольської Церкви

У Полтавській міськраді 14 вересня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань містобудування та архітектури. Серед інших питань, члени комісії розглянули питання виділення землі для будівництва Вірменської Апостольської Церкви. Це клопотання подала вірменська община Полтави «Урарту».

Депутати на комісії не підтримали дане звернення. За планом, поданим «Урарту», церква має розміщуватися в центрі міста — на перехресті вулиць Сінної і Пушкіна. На думку членів депутатської комісії, ця територія і так перенасичена релігійними спорудами. Поряд знаходиться УПЦ МП та мусульманська мечеть.

Попри це, питання все одно буде винесено на розгляд сесії 15 вересня, де депутати остаточно приймуть рішення, повідомляє «Полтавщина».