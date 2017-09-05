В РПЦ закликали Порошенка не втручатися у справи Церкви і наголосили, що в Україні вже є помісна Церква

7 вересня 2017, 16:31 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Московському Патріархаті розцінили слова Президента України Петра Порошенка про створення в  Україні помісної Православної Церкви за підтримки Константинопольського Патріарха спробою заробити політичний капітал.

Про це пише Інтерфакс.

Виступаючи сьогодні з щорічним зверненням до Верховної Ради, Порошенко заявив, що Україна має право на помісну Православну церкву і буде домагатися її створення.

«Очікуване нами визнання української автокефалії Вселенським патріархом жодним чином не означатиме появу державної Церкви або заборони діяльності інших православних конфесій», – додав він.

Тим часом в Московському Патріархаті заявили, що нинішня заява Президента України про необхідність мати в країні незалежну (автокефальну) Церкву далеко не перша. Наприклад, в минулому році депутати Верховної Ради зверталися з письмовим посланням до Константинопольського патріарха на ту саму тему.

«Як і минулого разу, так і тепер в наявності втручання у внутрішні справи Церкви», – заявив кореспонденту «Інтерфакс-Релігія» протоєрей Ігор Якимчук, секретар з міжправославних відносин синодального Відділу зовнішніх церковних зв’язків.

За словами священика, сьогоднішню заяву президента «ніяк не було погоджено з канонічною Українською Православною Церквою, яка і є помісною Церквою України, визнаною всім православним світом».

У зв’язку з цим співрозмовник агентства нагадав слова московського патріарха Кирила, сказані під час одного з візитів до Києва у відповідь на питання тодішнього президента України Віктора Ющенка, про те, що помісна Православна церква існує в Україні вже понад тисячу років, і в даний час це Українська Православна Церква (Московського патріархату).

«Очевидно, що спроби вирішувати церковні проблеми без участі самої Церкви приречені на невдачу, про це неодноразово заявляв і вже згаданий Константинопольський патріарх Варфоломій. Ймовірно, тим політикам, які намагаються заробити політичний капітал на цій темі, слід прислухатися до думки предстоятелів помісних Православних церков і припинити втручання у внутрішні справи Церкви», – резюмував представник синодального відділу Московської Патріархії.

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теги до статті:Автокефалія,Єдина Помісна Православна Церква,Ігор Якимчук,УПЦ (МП)
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    • anatolius | 7 вересня 2017, 15:16

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    • anatolius | 5 вересня 2017, 19:20

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