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В РПЦ закликали Порошенка не втручатися у справи Церкви і наголосили, що в Україні вже є помісна Церква
7 вересня 2017, 16:31 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
У Московському Патріархаті розцінили слова Президента України Петра Порошенка про створення в Україні помісної Православної Церкви за підтримки Константинопольського Патріарха спробою заробити політичний капітал.
Про це пише Інтерфакс.
Виступаючи сьогодні з щорічним зверненням до Верховної Ради, Порошенко заявив, що Україна має право на помісну Православну церкву і буде домагатися її створення.
«Очікуване нами визнання української автокефалії Вселенським патріархом жодним чином не означатиме появу державної Церкви або заборони діяльності інших православних конфесій», – додав він.
Тим часом в Московському Патріархаті заявили, що нинішня заява Президента України про необхідність мати в країні незалежну (автокефальну) Церкву далеко не перша. Наприклад, в минулому році депутати Верховної Ради зверталися з письмовим посланням до Константинопольського патріарха на ту саму тему.
«Як і минулого разу, так і тепер в наявності втручання у внутрішні справи Церкви», – заявив кореспонденту «Інтерфакс-Релігія» протоєрей Ігор Якимчук, секретар з міжправославних відносин синодального Відділу зовнішніх церковних зв’язків.
За словами священика, сьогоднішню заяву президента «ніяк не було погоджено з канонічною Українською Православною Церквою, яка і є помісною Церквою України, визнаною всім православним світом».
У зв’язку з цим співрозмовник агентства нагадав слова московського патріарха Кирила, сказані під час одного з візитів до Києва у відповідь на питання тодішнього президента України Віктора Ющенка, про те, що помісна Православна церква існує в Україні вже понад тисячу років, і в даний час це Українська Православна Церква (Московського патріархату).
«Очевидно, що спроби вирішувати церковні проблеми без участі самої Церкви приречені на невдачу, про це неодноразово заявляв і вже згаданий Константинопольський патріарх Варфоломій. Ймовірно, тим політикам, які намагаються заробити політичний капітал на цій темі, слід прислухатися до думки предстоятелів помісних Православних церков і припинити втручання у внутрішні справи Церкви», – резюмував представник синодального відділу Московської Патріархії.
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