Угорські організації та Церкви Закарпаття просять уряд надати нацменшинам право навчатися рідною мовою

Керівники угорських організацій Закарпаття 28 серпня звернулися до Петра Порошенка, Президента України, Володимира Гройсмана, Прем’єр-міністра, та Андрія Парубія, спікера Верховної Ради, з проханням під час чергового розгляду освітнього законопроекту, який планується провести вже цього місяця, узяти до уваги право національних меншин на навчання рідною мовою та подальше його гарантування.

Далі публікуємо відкритий лист, який поширив «Карпатський об’єктив»:

«Ми, представники угорських громадських, професійних організацій та духовенства, із занепокоєнням спостерігаємо за процесом розгляду освітнього законопроекту, адже при внесенні поправок до Закону про освіту туди були додані й такі уривки, які великою мірою звузили б мовні права національних меншин.

Разом з іншими представниками національних меншин, що проживають на території України, ми неодноразово зверталися до законотворців, Міністерства освіти і науки України, але зіштовхнулися з тим, що запропоновані нами пропозиції з професійного та правового аспекту не взяли до уваги.

Захист прав національних меншин забезпечує не тільки Конституція України, а й міжнародні договори та зобов’язання, що гарантуються ще з проголошенням Україною незалежності 26 років тому.

Поправки до освітнього законопроекту суперечать Конституції України, зазначеним там правам та свободам. Це все можна розглядати як кроки, які штучно хочуть пришвидшити процес асиміляції нацменшин.

З повагою просимо вас скористатися своїми конституційними повноваженнями та вплинути на те, щоб у Верховній Раді, коли розглядатимуть чергові поправки до освітнього законопроекту, врахували й права національних меншин і відповідно до Конституції України та міжнародних зобов’язань і надалі їх гарантували.

Василь Брензович, голова Товариства угорської культури Закарпаття

Ласло Зубанич, голова Демократичної спілки угорців України

Ілдика Орос, голова Закарпатського угорського педагогічного товариства

Шандор Зан Фабіан, єпископ Закарпатської реформатської церкви

Антал Майнек, єпископ Закарпатської римо-католицької церкви

Ференц Демко, священик Мукачівської греко-католицької єпархії

Берегово, 28 серпня 2017 року».