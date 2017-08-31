Президент підписав Закон «Про амністію у 2016 році» на прохання керівників Церков та Героїв України

Сьогодні Петро Порошенко зустрівся з главами і представниками Церков та Героями України. Він повідомив їм, що підписує закон про амністію бійців АТО, які були засуджені, але не скоїли важких злочинів. Президент звернувся до учасників зустрічі і зазначив, що хотів би почути їх думку з цього питання, порадитись і прийняти рішення, — повідомляє сайт інтернет-представництва Глави Держави.

«Наші герої – військовослужбовці та єрархи нашої церкви звернулись до мене з питань амністії для тих, хто пройшов горнило війни, брав активну участь у АТО, але не скоїв важких злочинів, щоб держава пішла на зустріч (цим людям у питанні помилування – ред.)», — повідомив Президент Петро Порошенко під час зустрічі з Героями України та Предстоятелями церков.

Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет подякував Президенту за створення нової української армії. «Ми всі вдячні Вам, що Ви створили українську армію. Ми знаємо, якою була українська армія у 2013 році, і якою вона стала у 2017 році. Весь світ пишається нашою армією», — сказав владика Філарет.

Патріарх наголосив, що для її створення були докладені великі зусилля і кошти. «Сьогодні наша армія уже непереможна. І агресор це знає», — зазначив він та додав, що до створення українського війська долучилась і українська Церква. Патріарх наголосив, що потрібно і надалі робити все для зміцнення Збройних Сил: «Без армії, так само як і без Церкви – держави немає».

«Якщо дивитись у майбутнє, то потрібно знати, що воїн не тільки соціально захищений, а він і морально підтриманий народом», — зазначив Предстоятель УПЦ КП. Він додав: «Звичайно за злочини потрібно карати, так само як і Господь за гріхи карає. Але Господь сказав, що милувати потрібно».

«Ми підтримуємо прохання і самих покараних, і підтримуємо і саме військове керівництво, яке прохає про це. Якщо Президент помилує – це підніме авторитет самої армії, дух підтримає», — переконаний владика Філарет. «Якщо ви їх помилуєте, то це буде на користь не тільки їм, а й на користь усій армії, тому ми підтримуємо прохання про помилування цих воїнів», — додав він.

В свою чергу, Предстоятель Української Православної Церкви, Митрополит Київський і всієї України Онуфрій зазначив, що Церква робить все, щоб зберегти цілісність України. Він також зазначив, що Церква надає гуманітарну допомогу людям, які постраждали в результаті військових дій, займається питанням визволення полонених.

Предстоятель УПЦ також підтримав пропозицію щодо помилування тих, хто скоїв не тяжкі злочини: «Я думаю, що це добра ідея». «Милосердя, коли воно проявляється у всіх сферах, воно приносить користь», — зазначив Митрополит Онуфрій.

Герой України, майор Збройних Сил Ігор Герасименко зазначив, що дуже багато учасників АТО чекають на підписання цього Закону. «Наша армія до початку війни на Донбасі не мала того досвіду, який ми маємо зараз. Але щоб досягти цього досвіду потрібен час. Також є і помилки. А коли ти працюєш у стресовій ситуації, ніхто від помилок не застрахований. Тому звільнення певної категорії осіб – воїнів, які скоїли не тяжкі злочини, буде для нас підтримкою держави та дасть нам впевненість. А також це стане виховним заходом для нас в тому, що держава не забула людей, допомагає їм і не залишила людей зі своїми проблемами сам на сам», — сказав Ігор Герасименко.

Майор висловив сподівання на підтримку Президента і прийняття справедливого рішення.

Президент подякував за висловлені думки учасникам зустрічі. «Дуже важливо, що я почув зараз. Ваша підтримка і ваші звернення укріплюють мене у моєму рішенні», — сказав він.

Глава держави зауважив, що майор Герасименко був серед тих, хто звернувся із проханням про організацію цієї зустрічі та подякував, що він не забуває про тих, хто помилився, оступився.

«Я дякую за цю пропозицію, за відповідальне, державницьке ставлення до цього і підписую Закон України «Про амністію», який дозволяє воїнам – учасникам АТО (покараним – ред.) за неважкі злочини вийти на волю», — сказав Петро Порошенко та підписав документ.

Глава держави зазначив, що сьогоднішня зустріч відбувається у річницю початку Другої світової війни. Він зауважив, що і події того періоду, і події сьогодення, а саме російська агресія проти України, вчать нас, що разом із політико-дипломатичним шляхом ми маємо шанувати, пам’ятати і поважати своїх воїнів.

«Перш за все я хочу подякувати воїнам, які власним прикладом продемонстрували як треба боронити державу, як треба битися і боротися за кожний клаптик української землі – як героїчно вони діяли від самого початку агресії, звільнивши дві третини Донбасу»,— сказав Петро Порошенко.

Глава держави також підкреслив, що за цей період в України були збудовані Збройні Сили, якими пишається не лише Україна, а й весь світ. Петро Порошенко підкреслив, що Парад військ у День Незалежності України – це була не просто демонстрація сили, патріотизму та вишкілу наших воїнів. Це була армія, якою гордиться 45-ти мільйонна нація, зазначив він та додав, що ми продемонстрували, що з нами весь світ.

«Я можу сказати, що ворог не очікував від українців такого самовідданого опору і героїзму. Він був упевнений у тому, що за два-три місяці країна розвалиться і йому вдасться сформувати на сході нашої держави якусь «новоросію», чи «недоросію», чи «малоросію». Вони й самі вже заплутались. Заплутались тому, що наші Збройні Сили і наша армія не дали їм цього зробити», — наголосив Президент.

«Я вірю, що без Божої допомоги цього б не відбулося. Господь на нашому боці. Я хотів би дуже подякувати вам за молитви за наших воїнів, за нашу державу, за те, щоб нашу землю прийшов мир і наша земля була звільнена від загарбників», — звернувся Глава держави до представників духовенства.