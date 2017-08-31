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У свято Курбан-Байрам Президент назвав мусульман України – невід’ємною частиною українського народу
1 вересня 2017, 10:52 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Привітання Петра Порошенка мусульманам України з нагоди свята Курбан-Байрам поширила 1 вересня прес-служба Глави держави. Петро Порошенко назвав мусульманську спільноту – невід’ємною частиною народу України.
«Від щирого серця вітаю вас із святом Курбан-Байрам.
Мусульманська спільнота України є невід’ємною частиною нашого народу, а її культура — яскрава складова українського культурного різноманіття.
Сьогодні вона відіграє важливу роль у протистоянні російській агресії, збереженні свободи і незалежності Української держави.
Переконаний, що спільно ми гідно подолаємо виклики і завдяки нашій єдності на українській землі запанують мир та злагода.
Бажаю усім міцного здоров’я, радості та щедрої долі», – йдеться у привітанні Президента.
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