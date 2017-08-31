У свято Курбан-Байрам Президент назвав мусульман України – невід’ємною частиною українського народу

1 вересня 2017, 10:52 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Привітання Петра Порошенка мусульманам України з нагоди свята Курбан-Байрам поширила 1 вересня прес-служба Глави держави. Петро Порошенко назвав мусульманську спільноту – невід’ємною частиною народу України.

«Від щирого серця вітаю вас із святом Курбан-Байрам.

Мусульманська спільнота України є невід’ємною частиною нашого народу, а її культура — яскрава складова українського культурного різноманіття.

Сьогодні вона відіграє важливу роль у протистоянні російській агресії, збереженні свободи і незалежності Української держави.

Переконаний, що спільно ми гідно подолаємо виклики і завдяки нашій єдності на українській землі запанують мир та злагода.

Бажаю усім міцного здоров’я, радості та щедрої долі», – йдеться у привітанні Президента.

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теги до статті:Курбан-байрам,Петро Порошенко
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    Останні коментарі

    • Orest | 1 вересня 2017, 09:58

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    • Василий Петров | 31 серпня 2017, 23:25

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    • Стефан | 31 серпня 2017, 23:21

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    • alimpik2017 | 31 серпня 2017, 19:42

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