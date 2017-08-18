Глава УГКЦ з міністром В. Чернишом обговорили спільну допомогу потребуючим на тимчасово окупованих територіях

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав 22 серпня з міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадимом Чернишом обговорили проблеми переселенців та шляхи їх вирішення.

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, під час зустрічі сторони обговорили проблему гуманітарної допомоги на окупованих територіях, проблематику соціального служіння та допомоги людям, які перебувають у зоні бойових дій. А також все те, що робить Церква для пастирської опіки внутрішньо переселених осіб України.

Глава Церкви розповів представнику влади, що це було вибором Церкви, аби духовенство залишилося зі своїми людьми на тимчасово окупованих територіях, а й також щоб вело необхідну душпастирську роботу, включаючи необхідне соціальне служіння та інші види допомоги, які Церква може надати людям, що перебувають на тій території.

Блаженніший Святослав розповів також про діяльність «Карітасу України» та стратегію створення десятьох пасторальних місій навколо лінії розмежування, аби бути ближче до людей, які перебувають на окупованій території і надати їм соціальну допомогу.

Окремо сторони обговорили надання допомоги та опіки внутрішньо переміщеним особам. Предстоятель Церкви розповів про різні ініціативи, які сьогодні існують у нашій Церкві, зокрема щодо бачення Церкви інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Українське суспільство, зокрема у нових місцях їхнього проживання.

Сторони обговорили потребу достатньої кількості житла для внутрішньо переселених осіб, оскільки майже половина з них шукає собі постійного місця проживання і не бачить можливості повернутися на тимчасово окуповану територію.

Міністр відзначив служіння, яке здійснює УГКЦ на тимчасово окупованих територіях. А також відзначив величезну працю, яку реалізовує Церква для переселенців.

Сторони домовилися про координацію зусиль Церкви та державних органів у наданні допомоги потребуючим на тимчасово окупованих територіях.