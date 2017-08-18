Депутати вимагають перевірити законність будівництва у Бродах храму Московського Патріархату

Бродівська райрада вимагає перевірити законність будівництва храму церкви Московського Патріархату в місті Броди. Із відповідною заявою 17 серпня 2017 року під час сесійного засідання депутати звернулися до Президента, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної організації ВО "Свобода".

"Уже четвертий рік у державі триває війна, Україна ціною життя своїх найкращих синів і дочок протистоїть кремлівському агресорові на Сході. Водночас всередині держави продовжує діяти так звана УПЦ МП, а фактично ‒ Російська православна церква, яка постійно виявляє деструктивну діяльність в умовах неоголошеної війни. УПЦ МП поширює політику незасудження російської агресії проти України, заперечення факту гібридної війни на Донбасі, визнання анексії Криму, а її священики на Сході часто виступають інформаторами ворога. У такій ситуації влада мала би заборонити діяльність цієї інституції, а представниками цієї церкви мали би зайнятися спецслужби. Однак ми не бачимо адекватної реакції влади, ворожа інституція процвітає та розширює свій вплив.

Приклад цього ‒ ситуація в Бродах, де спокійно собі виростає храм УПЦ МП. До слова, його духовенство "працюватиме" на території, де є військова частина, й не виключено, що ретельно стежитиме за тим, що там відбувається. Варто нагадати, що цей храм почали будувати незаконно. З цього приводу депутати-свободівці Львівської обласної ради, Бродівської міської і районної рад неодноразово зверталися в правоохоронні органи. Однак реакції не було. Вимагаємо від Президента, КМУ, правоохоронних органів, СБУ попередити підривну деструктивну діяльність УПЦ МП в Україні. Вимагаємо перевірити законність будівництва храму УПЦ МП в Бродах та вжити належних заходів", ‒ йдеться в документі.