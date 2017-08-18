Депутати вимагають перевірити законність будівництва у Бродах храму Московського Патріархату

18 серпня 2017, 10:02 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Бродівська райрада вимагає перевірити законність будівництва храму церкви Московського Патріархату в місті Броди. Із відповідною заявою 17 серпня 2017 року під час сесійного засідання депутати звернулися до Президента, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної організації ВО "Свобода".

"Уже четвертий рік у державі триває війна, Україна ціною життя своїх найкращих синів і дочок протистоїть кремлівському агресорові на Сході. Водночас всередині держави продовжує діяти так звана УПЦ МП, а фактично ‒ Російська православна церква, яка постійно виявляє деструктивну діяльність в умовах неоголошеної війни. УПЦ МП поширює політику незасудження російської агресії проти України, заперечення факту гібридної війни на Донбасі, визнання анексії Криму, а її священики на Сході часто виступають інформаторами ворога. У такій ситуації влада мала би заборонити діяльність цієї інституції, а представниками цієї церкви мали би зайнятися спецслужби. Однак ми не бачимо адекватної реакції влади, ворожа інституція процвітає та розширює свій вплив.

Приклад цього ‒ ситуація в Бродах, де спокійно собі виростає храм УПЦ МП. До слова, його духовенство "працюватиме" на території, де є військова частина, й не виключено, що ретельно стежитиме за тим, що там відбувається. Варто нагадати, що цей храм почали будувати незаконно. З цього приводу депутати-свободівці Львівської обласної ради, Бродівської міської і районної рад неодноразово зверталися в правоохоронні органи. Однак реакції не було. Вимагаємо від Президента, КМУ, правоохоронних органів, СБУ попередити підривну деструктивну діяльність УПЦ МП в Україні. Вимагаємо перевірити законність будівництва храму УПЦ МП в Бродах та вжити належних заходів", ‒ йдеться в документі.

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки,Колаборціонізм,УПЦ (МП)
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    Останні коментарі

    • Halo | 18 серпня 2017, 13:02

      Нарешті адекватний матеріал на цю тему. Нажаль, навіть у сусідній статті вже припустилися помилки, змішуючи народні традиціїї 14 та 19 серпня,

    • S.Melnyk | 17 серпня 2017, 22:46

      Та вже другий тиждень про це десятки мас-медіа говорять. Просто ви далі УНІАН-релігій і СПЖ певно не читаєте.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 22:42

      Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не

    • Оленка | 17 серпня 2017, 22:20

      Ось тепер нововведені статути і по УПЦ Кп вдарили. А ше й священник неоднозначний попався. Але помічаєте яка тиша у масзасобах? В УПЦ МП подібного б нікому не вибачили.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 16:33

      Наработанная схема завладения имущестовом общины, преподаётся в стенах абсолютно всех без исключения духовных семинариях. Там же преподаётся и актёрское искусство как умение просить прощение

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