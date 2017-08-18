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Мінкультури, Національний заповідник і фонд "Бабин Яр" співпрацюватимуть
18 серпня 2017, 08:02 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством культури України, Національним заповідником «Бабин Яр» та Міжнародним меморіальним фондом «Бабин Яр» відбулося 14 серпня.
Зміст Меморандуму – спільна діяльність щодо створення державного музею «Бабин Яр» у будівлі колишньої контори єврейського кладовища, повідомляє "ВААД".
Будівля, яка розташована в Києві на вул. Мельникова, 44 була побудована в 1892 році для розміщення контори Єврейського кладовища і нині є пам'ятником культурної спадщини місцевого значення.
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Останні коментарі
- 18 серпня 2017, 13:02
Нарешті адекватний матеріал на цю тему. Нажаль, навіть у сусідній статті вже припустилися помилки, змішуючи народні традиціїї 14 та 19 серпня, |
- 17 серпня 2017, 22:46
Та вже другий тиждень про це десятки мас-медіа говорять. Просто ви далі УНІАН-релігій і СПЖ певно не читаєте. |
- 17 серпня 2017, 22:42
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не |
- 17 серпня 2017, 22:20
Ось тепер нововведені статути і по УПЦ Кп вдарили. А ше й священник неоднозначний попався. Але помічаєте яка тиша у масзасобах? В УПЦ МП подібного б нікому не вибачили. |
- 17 серпня 2017, 16:33
Наработанная схема завладения имущестовом общины, преподаётся в стенах абсолютно всех без исключения духовных семинариях. Там же преподаётся и актёрское искусство как умение просить прощение |
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