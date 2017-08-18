Мінкультури, Національний заповідник і фонд "Бабин Яр" співпрацюватимуть

18 серпня 2017, 08:02 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством культури України, Національним заповідником «Бабин Яр» та Міжнародним меморіальним фондом «Бабин Яр» відбулося 14 серпня.

 Зміст Меморандуму – спільна діяльність щодо створення державного музею «Бабин Яр» у будівлі колишньої контори єврейського кладовища, повідомляє "ВААД".

Будівля, яка розташована в Києві на вул. Мельникова, 44 була побудована в 1892 році для розміщення контори Єврейського кладовища і нині є пам'ятником культурної спадщини місцевого значення. 

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теги до статті:Бабин яр,Мінкультури
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    Останні коментарі

    • Halo | 18 серпня 2017, 13:02

      Нарешті адекватний матеріал на цю тему. Нажаль, навіть у сусідній статті вже припустилися помилки, змішуючи народні традиціїї 14 та 19 серпня,

    • S.Melnyk | 17 серпня 2017, 22:46

      Та вже другий тиждень про це десятки мас-медіа говорять. Просто ви далі УНІАН-релігій і СПЖ певно не читаєте.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 22:42

      Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не

    • Оленка | 17 серпня 2017, 22:20

      Ось тепер нововведені статути і по УПЦ Кп вдарили. А ше й священник неоднозначний попався. Але помічаєте яка тиша у масзасобах? В УПЦ МП подібного б нікому не вибачили.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 16:33

      Наработанная схема завладения имущестовом общины, преподаётся в стенах абсолютно всех без исключения духовных семинариях. Там же преподаётся и актёрское искусство как умение просить прощение

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