- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
На Полтавщині відбувся другий молитовний сніданок
11 серпня 2017, 13:53 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Священнослужителі, керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, вчені та представники ГО взяли участь у Другому обласному молитовному сніданку, що відбувся 10 серпня у Полтавській ОДА.
Молитовний сніданок — це неформальна зустріч метою якої є порозуміння політиків, духовних лідерів, підприємців та урядовців і консолідація багатоконфесійного українського суспільства навколо єдиної системи загальнолюдських і моральних цінностей, повідомляє інтернет-видання Полтавщина.
Розпочали зі спільної молитви «Отче наш», а також помолилися за мир та злагоду на українській землі.
Голова Полтавської ОДА Валерій Головко наголосив, що Україна — молода держава, яка формує єдину націю, виборює самостійність, та доводить, що зможе об’єднати весь народ незалежно від того, хто у яку церкву ходить.
— За таку можливість, наразі ми платимо дуже високу ціну. Сьогодні разом з нами сидять мами, сини яких загинули на сході України. Ми вклоняємося перед ними. І той біль, який є і буде завжди, на жаль, нічим не можемо залікувати.— зазначив він.
Архиєпископ Полтавський та Кременчуцький КП Федір (Бубняк) висловив сподівання, що подібні заходи стануть гарною традицією і надалі, та подякував за можливість їх проведення:
— Ми віримо і сподіваємося, що цей молитовний сніданок принесе нам духовну користь. Бо багато хто може почути тут абсолютно незнайомі істини та нагадати собі те, про що забув. Це дасть поштовх, можливість відкоригувати своє життя, свої вчинки, принаймні зробити якісь намагання у цьому напрямку. Завдяки подібним заходам, у нас є злагода, мир у серці, повага одне до одного і любов.
Як відомо, вперше національний молитовний сніданок провели у 1953 році у США і з того часу є давньою традицією багатьох демократичних країн світу. Понад 60 років молитовні сніданки відбуваються у Конгресі США, Європарламенті, Німеччині, Норвегії та інших країнах світу. На Полтавщині подібний захід провели вдруге, він став уже традиційним.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Папа дослухається і до молоді з України: У Римі готують Синод, присвячений молоді | 11 серпня 2017, 14:46 | Діти, молодь і релігія |
У РПЦ оголосили про шкоду навчання за кордоном: там дітям змінюють свідомість | 11 серпня 2017, 14:23 | Теологія і релігійна освіта |
Засновник громади УГКЦ в Дубаї тепер продовжує свою пастирську місію на сході України | 11 серпня 2017, 14:15 | УГКЦ |
На Полтавщині відбувся другий молитовний сніданок | 11 серпня 2017, 13:53 | Державно-конфесійні стосунки |
195 років тому освятили Успенський собор Почаївської Лаври | 11 серпня 2017, 12:01 | Храми, церковне майно |
Останні коментарі
- 11 серпня 2017, 19:37
Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. |
- 11 серпня 2017, 15:42 |
- 11 серпня 2017, 14:06
Не треба ніякої агітації зовні - просто зайти на їх сайт і зрозуміти, що це за кодло русскоміровське. Як і проти УПЦ ніхто не агітує. її МП так планово руйнує, що залишися перейменувати на РПЦвУ. |
- 11 серпня 2017, 14:04
Забирати не треба, але москальський дух там не має бути. Просто очевидний фсб-ний чиряк! |
- 11 серпня 2017, 13:32
А присутність окупантів і репресії проти невинних людей протоєрея не бентежать? |
Популярні статті місяця
21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика | 24 липня 2017, 10:04
УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 31 липня 2017, 18:24
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
14 липня 2017, 13:25 | Релігія і політика | 19 липня 2017, 11:41
УПЦ (МП) системно і постійно працює виключно в інтересах імперіалістичної Росії, ‑ експерти
17 липня 2017, 15:06 | Релігія і політика | 18 липня 2017, 11:24
Митрополит УПЦ (МП), який активно співпрацює з владою "ЛНР", каже, що це "провокація"
Коментарі