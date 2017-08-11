На Полтавщині відбувся другий молитовний сніданок

11 серпня 2017, 13:53 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Священнослужителі, керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, вчені та представники ГО взяли участь у Другому обласному молитовному сніданку, що відбувся 10 серпня у Полтавській ОДА.

Молитовний сніданок — це неформальна зустріч метою якої є порозуміння політиків, духовних лідерів, підприємців та урядовців і консолідація багатоконфесійного українського суспільства навколо єдиної системи загальнолюдських і моральних цінностей, повідомляє інтернет-видання Полтавщина.

Розпочали зі спільної молитви «Отче наш», а також помолилися за мир та злагоду на українській землі.

Голова Полтавської ОДА Валерій Головко наголосив, що Україна — молода держава, яка формує єдину націю, виборює самостійність, та доводить, що зможе об’єднати весь народ незалежно від того, хто у яку церкву ходить.

— За таку можливість, наразі ми платимо дуже високу ціну. Сьогодні разом з нами сидять мами, сини яких загинули на сході України. Ми вклоняємося перед ними. І той біль, який є і буде завжди, на жаль, нічим не можемо залікувати.— зазначив він.

Архиєпископ Полтавський та Кременчуцький КП Федір (Бубняк) висловив сподівання, що подібні заходи стануть гарною традицією і надалі, та подякував за можливість їх проведення:

— Ми віримо і сподіваємося, що цей молитовний сніданок принесе нам духовну користь. Бо багато хто може почути тут абсолютно незнайомі істини та нагадати собі те, про що забув. Це дасть поштовх, можливість відкоригувати своє життя, свої вчинки, принаймні зробити якісь намагання у цьому напрямку. Завдяки подібним заходам, у нас є злагода, мир у серці, повага одне до одного і любов.

Як відомо, вперше національний молитовний сніданок провели у 1953 році у США і з того часу є давньою традицією багатьох демократичних країн світу. Понад 60 років молитовні сніданки відбуваються у Конгресі США, Європарламенті, Німеччині, Норвегії та інших країнах світу. На Полтавщині подібний захід провели вдруге, він став уже традиційним.

Система Orphus
теги до статті:Державно-конфесійні стосунки,Полтавщина,Федір (Бубнюк)
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 11 серпня 2017, 19:37

      Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.

    • Ігор Мицько | 11 серпня 2017, 15:42

      Невже???

    • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:06

      Не треба ніякої агітації зовні - просто зайти на їх сайт і зрозуміти, що це за кодло русскоміровське. Як і проти УПЦ ніхто не агітує. її МП так планово руйнує, що залишися перейменувати на РПЦвУ.

    • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:04

      Забирати не треба, але москальський дух там не має бути. Просто очевидний фсб-ний чиряк!

    • enzian | 11 серпня 2017, 13:32

      А присутність окупантів і репресії проти невинних людей протоєрея не бентежать?

    Популярні статті місяця