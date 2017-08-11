На Полтавщині відбувся другий молитовний сніданок

Священнослужителі, керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, вчені та представники ГО взяли участь у Другому обласному молитовному сніданку, що відбувся 10 серпня у Полтавській ОДА.

Молитовний сніданок — це неформальна зустріч метою якої є порозуміння політиків, духовних лідерів, підприємців та урядовців і консолідація багатоконфесійного українського суспільства навколо єдиної системи загальнолюдських і моральних цінностей, повідомляє інтернет-видання Полтавщина.

Розпочали зі спільної молитви «Отче наш», а також помолилися за мир та злагоду на українській землі.

Голова Полтавської ОДА Валерій Головко наголосив, що Україна — молода держава, яка формує єдину націю, виборює самостійність, та доводить, що зможе об’єднати весь народ незалежно від того, хто у яку церкву ходить.

— За таку можливість, наразі ми платимо дуже високу ціну. Сьогодні разом з нами сидять мами, сини яких загинули на сході України. Ми вклоняємося перед ними. І той біль, який є і буде завжди, на жаль, нічим не можемо залікувати.— зазначив він.

Архиєпископ Полтавський та Кременчуцький КП Федір (Бубняк) висловив сподівання, що подібні заходи стануть гарною традицією і надалі, та подякував за можливість їх проведення:

— Ми віримо і сподіваємося, що цей молитовний сніданок принесе нам духовну користь. Бо багато хто може почути тут абсолютно незнайомі істини та нагадати собі те, про що забув. Це дасть поштовх, можливість відкоригувати своє життя, свої вчинки, принаймні зробити якісь намагання у цьому напрямку. Завдяки подібним заходам, у нас є злагода, мир у серці, повага одне до одного і любов.

Як відомо, вперше національний молитовний сніданок провели у 1953 році у США і з того часу є давньою традицією багатьох демократичних країн світу. Понад 60 років молитовні сніданки відбуваються у Конгресі США, Європарламенті, Німеччині, Норвегії та інших країнах світу. На Полтавщині подібний захід провели вдруге, він став уже традиційним.