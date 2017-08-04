«Державною Церквою сьогодні de facto є Київський Патріархат», - митрополит Олександр (Драбинко)

Раніше державною Церквою в Україні була УПЦ (МП), а тепер цей статус перебрав на себе Київський Патріархат.

Таку думку у інтерв’ю Реорlе іn висловив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ (МП) Олександр (Драбинко).

«Не варто думати, що українське православ’я перехворіло ідеєю «державної Церкви». В Україні не прийнято відмовлятися від державних преференцій. Був час, коли «державною Церквою» по факту була УПЦ. Після 2014 року ситуація змінилася, і державною Церквою сьогодні de facto є Київський Патріархат», - заявив він.

«Це сумно. Сумно, що православні усіх юрисдикцій та гілок досі не відчули ознаки часу, в який ми живемо», - додав єрарх.

За словами митрополита УПЦ (МП), православні ніяк не можуть звикнути до відповідальності і тому шукають підримки від держави.

«Доба імператора Костянтина завершилась. Немає вже ані Римської імперії, ані православного імператора в Росії. А ідея «православної імперії» (або більш сучасною мовою: «православної цивілізації») досі визначає свідомість православних. Ми не можемо звикнути до відповідальності. Нам досі потрібна держава, державна підтримка… для того, щоби бути собою, щоби виконувати місію, яка з самого початку її існування була властива Церкві», - наголосив владика Олександр (Драбинко).