«Державною Церквою сьогодні de facto є Київський Патріархат», - митрополит Олександр (Драбинко)

10 серпня 2017, 13:33 | Державно-конфесійні стосунки | 1 |   | Код для блогу |  | 

Раніше державною Церквою в Україні була УПЦ (МП), а тепер цей статус перебрав на себе Київський Патріархат.

Таку думку у інтерв’ю Реорlе іn висловив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ (МП) Олександр (Драбинко).

«Не варто думати, що українське православ’я перехворіло ідеєю «державної Церкви». В Україні не прийнято відмовлятися від державних преференцій. Був час, коли «державною Церквою» по факту була УПЦ. Після 2014 року ситуація змінилася, і державною Церквою сьогодні de facto є Київський Патріархат», - заявив він.

«Це сумно. Сумно, що православні усіх юрисдикцій та гілок досі не відчули ознаки часу, в який ми живемо», - додав єрарх.

За словами митрополита УПЦ (МП), православні ніяк не можуть звикнути до відповідальності і тому шукають підримки від держави.

«Доба імператора Костянтина завершилась. Немає вже ані Римської імперії, ані православного імператора в Росії. А ідея «православної імперії» (або більш сучасною мовою: «православної цивілізації») досі визначає свідомість православних. Ми не можемо звикнути до відповідальності. Нам досі потрібна держава, державна підтримка… для того, щоби бути собою, щоби виконувати місію, яка з самого початку її існування була властива Церкві», - наголосив владика Олександр (Драбинко).

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки,Олександр (Драбинко),УПЦ КП
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Коментарі

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  • enzian | 10 серпня 2017, 15:37
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    Різниця в тому, що УПЦ КП підтримує українську державність, а УПЦ МП - ставлеників московської орди.

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  • Ігор Мицько | 10 серпня 2017, 18:10

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  • enzian | 10 серпня 2017, 15:37

    Різниця в тому, що УПЦ КП підтримує українську державність, а УПЦ МП - ставлеників московської орди.

  • enzian | 10 серпня 2017, 12:29

    Як зворушливо на тлі повної підтримки малоросійською москвославною церквою військ агресора та його посіпак.

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