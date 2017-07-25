Держава спробує допомогти вирішити внутрішній конфлікт у Німецькій євангелічно-лютеранській Церкві України

2 серпня 2017, 17:00 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

У приміщенні Департаменту у справах релігій та національностей на прохання уповноважених представників релігійних громад Німецької євангелічно-лютеранської Церкви України (НЄЛЦУ) 24 липня 2017 року відбулася робоча зустріч з керівництвом та співробітниками Департаменту.

Потреба такої зустрічі була обумовлена надходженням до Міністерства культури України непоодиноких звернень від представників Церкви щодо внутрішньо-церковної конфліктної ситуації між керівництвом НЄЛЦУ та значною кількістю релігійних громад в основі якої – причини майнового характеру.

Зустріч проводилася з метою напрацювання дієвого механізму щодо вирішення цих проблем.

На зустрічі були присутні представники релігійних громад Німецької євангелічно-лютеранської церкви міст Харкова, Києва, Донецька, Кривого Рогу, Шостки, Зміївки, Кременчука, сіл Новоградівка, Петродолинське Одеської області та інших громад НЄЛЦУ, які представляють одну сторону конфлікту.

Інша сторона, презентована керівництвом та частиною єпископату Церкви, на зустріч не з'явилися.

Враховуючи суспільний резонанс конфліктної ситуації всередині Німецької євангелічно-лютеранської церкви України, частина опозиційних до керівництва Церкви представників громад НЄЛЦУ, паралельно з робочим засіданням, організувала інформаційну акцію біля будівлі Департаменту у справах релігій та національностей.

Департамент підтвердив бажання докласти максимальних зусиль, щоб запросити до переговорного процесу представників іншої сторони конфлікту.

Як повідомляють у Департаменті, «членами релігійних громад та священнослужителям було рекомендовано в подальшому діяти в правовому полі, акцентовано увагу на тому, що в демократичній, світській державі має місце верховенство права, а не релігійно-канонічне право тих чи інших релігійних організацій. Таким чином, норми національного законодавства України розповсюджуються на всі правовідносини в Україні, зокрема і в сфері відносин між релігійними організаціями». Про це інформує сайт Мінкульту.

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теги до статті:Лютерани в Україні,Мінкультури
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