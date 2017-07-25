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Присутність УПЦ КП на окупованих територіях вселяє надію, що Україна туди повернеться, - міністр Вадим Черниш
30 липня 2017, 09:49 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш мав розмову з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Про це повідомляє Урядовий портал.
«У Міністерстві є розуміння важливості та впливовості Церкви у питанні збереження української ідентичності на окупованих та тимчасово непідконтрольних територіях Криму та Донецької і Луганської областей», – зазначив під час зустрічі Вадим Черниш.
«Я переконаний, що ваша присутність на непідконтрольних і окупованих територіях є надією багатьох громадян, що Україна туди повернеться», – сказав він.
Благодійні та гуманітарні заходи, завдяки яким люди відчувають підтримку всієї України, турбота про громадян, які фактично залишаються в заручниках на непідконтрольних і окупованих територіях – сьогодні це спільна робота держави, міжнародних і релігійних організацій.
Про це йшлося під час зустрічі, на якій також були присутні архиєпископ Донецький і Маріупольський Сергій (Горобцов), архиєпископ Сімферопольський і Кримський Климент (Кущ) та єпископ Луганський і Старобільський Афанасій (Яворський).
«Не секрет, що ворог користається з нашої слабкості. Розбрат, протиставлення одних іншим, ненависть, які сіються сьогодні в суспільстві, владним указом не заборониш, і тут велику роль відіграє Церква. Вона формує світогляд, говорить про єдність, допомагає зневіреним і стражденним словом, доброю дією. Тому синергія зусиль в роботі з людьми допоможе нам подолати агресора», – зазначив Патріарх Філарет.
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