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УПЦ (МП) просить Президента забезпечити альтернативу біометричному паспорту, - звернення Синоду
27 липня 2017, 13:14 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Священний Синод УПЦ (МП) просить Петра Порошенка відновити можливість отримання паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія та забезпечити альтернативу при прийнятті будь-яких ідентифікаторів, що передбачають можливість вибору традиційних методів посвідчення особи.
Про це йдеться у зверненні УПЦ (МП).
Члени Священного Синоду нагадують, що з 1 листопада 2016 року скасована альтернативна можливість отримати паспорт громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія (чіпу).
«Ми розуміємо прагнення Держави привести національне законодавство у відповідність до міжнародних вимог. Також заслуговує на повагу діяльність органів державної влади, що спрямована на покращення рівня життя та створення належних умов задля безпеки громадян України. Водночас, варто зауважити, що закони демократичної держави покликані служити людині, захищати її права та свободи, але в жодному випадку не знищувати найвищу цінність людини — Богом даровану свободу», - йдеться у документі.
Як зазначає Священний Синод УПЦ (МП), їхні віряни висловлюють небажання отримувати паспорт у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, за своїми релігійними переконаннями, а Церква не може бути байдужою до цього волевиявлення.
«Тому вважаємо, що такого роду технології та засоби, які використовуються при виготовленні паспорта громадянина України, не повинні бути безальтернативними, а передбачати можливість використання традиційних методів ідентифікації особистості, тим більше, що така практика існує в багатьох країнах», - наголошують архиєреї УПЦ (МП).
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