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Синод УПЦ (МП) звернеться до Порошенка: чимало вірян проти біометричних паспортів
27 липня 2017, 12:01 | Державно-конфесійні стосунки | 1 | | Код для блогу | |
Синод УПЦ (МП) ухвалив рішення звернутися до президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо видачі внутрішніх біометричних паспортів (так званих ID-карт). Про це повідомляє синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
«Деякі віруючі люди збентежені (необхідністю отримання внутрішніх біометричних паспортів), їм совість не дозволяє отримувати ці паспорти. Вони звертаються з цією проблемою в листах до митрополії», - розповів «Главкому» член Синоду УПЦ (МП), митрополит Луганський і Алчевський Митрофан. За його словами, кількість листів від віруючих дуже зросла за останні півроку.
«Ми повинні були якось на це відреагувати. Альтернативою може бути видача звичайних паспортів, як було до введення біометричних», - підкреслив владика Митрофан.
Внутрішні біометричні паспорти в Україні почали видавати з 1 січня 2016 року. Щоденно поліграфкомбінат «Україна» випускає близько 45 тисяч таких паспортів. Документи містять чіп об’ємом пам’яті у 400 кб, який містить інформацію з персональними даними людини. Паперові документи на пластикові (ID-карти) планують замінити всім громадянам України поступово, за 5 років.
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- 27 липня 2017, 12:17| Коментувати коментар
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