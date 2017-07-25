Синод УПЦ (МП) звернеться до Порошенка: чимало вірян проти біометричних паспортів

27 липня 2017, 12:01 | Державно-конфесійні стосунки | 1 |   | Код для блогу |  | 

Синод УПЦ (МП) ухвалив рішення звернутися до президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо видачі внутрішніх біометричних паспортів (так званих ID-карт). Про це повідомляє синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

«Деякі віруючі люди збентежені (необхідністю отримання внутрішніх біометричних паспортів), їм совість не дозволяє отримувати ці паспорти. Вони звертаються з цією проблемою в листах до митрополії», - розповів «Главкому» член Синоду УПЦ (МП), митрополит Луганський і Алчевський Митрофан. За його словами, кількість листів від віруючих дуже зросла за останні півроку.

«Ми повинні були якось на це відреагувати. Альтернативою може бути видача звичайних паспортів, як було до введення біометричних», - підкреслив владика Митрофан.

Внутрішні біометричні паспорти в Україні почали видавати з 1 січня 2016 року. Щоденно поліграфкомбінат «Україна» випускає близько 45 тисяч таких паспортів. Документи містять чіп об’ємом пам’яті у 400 кб, який містить інформацію з персональними даними людини. Паперові документи на пластикові (ID-карти) планують замінити всім громадянам України поступово, за 5 років.

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теги до статті:Біометричний паспорт,Державно-конфесійні стосунки,Ідентифікаційні коди,Митрофан (Юрчук),УПЦ (МП)
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Останні коментарі

  • enzian | 27 липня 2017, 12:19

    Ні, це відображення реального місця "УПЦ МП" в житті українського суспільства.

  • enzian | 27 липня 2017, 12:17

    Нехай змінюють громадянство.

  • Ігор Мицько | 27 липня 2017, 10:35

    Напевно, зібрали близько мільярда євро, якщо для розподілу коштів створили стільки бюрократії.

  • Анатолій Наталія Денисюк | 27 липня 2017, 09:58

    Є заслуги але не перед Україною а перед Росією вони є московській патріархат те що каже путін вони і виконують, не визнавати і не брати участі в похоронах які загинули наші хлопці і дівчата патріоти

  • Анатолій Наталія Денисюк | 27 липня 2017, 09:19

    Ми визнаємо тільки українське, Київський Патріархат. А московській патріархат це бандити кегебисти і має бути негайна заборона московських кегебистів московського патріархату в них руки в крові і

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