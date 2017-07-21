Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)

Митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел (Лебідь), намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври 24 липня оприлюднив відкритий лист Президенту України Порошенку П. А. і Прем'єр-міністру України Гройсману В. Б., де перерахував всі заслуги УПЦ (МП) «перед Батьківщиною», а також пояснив що сьогодні викликає осуд з боку УПЦ (МП).



«Ми, священноначаліє і братія Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, не можемо не розділити занепокоєння всіх вірних чад канонічної Української Православної Церкви подіями останніх років, які відбуваються навколо Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври - знаменитого монастиря, ... духовного центру Святої Русі і нашої Церкви взагалі ... Спроби деяких засобів масової інформації та радикально налаштованих політичних діячів підняти свої рейтинги через наведення наклепу на Лавру, звинувачення в незаконному будівництві священноначаля монастиря і керівництва Києво-Печерського заповідника, яке теж докладає зусиль для відродження Лаври, як надбання не тільки українського народу, а й усього людства, викликають у нас справедливе обурення», - пише митрополит Павло.



Він називає «безпідставними» звинувачення Лаври в антидержавній діяльності, співпраці з терористами і іноземними спецслужбами: «На жаль, замовні телепрограми і публікації супроводжуються наклепом і непідкріпленими ніякими доказами звинуваченнями Лаври в антидержавній діяльності, співпраці з терористами і іноземними спецслужбами і відкритими погрозами захоплення монастиря. Ці незаконні дії, що розпалюють міжнаціональну і міжконфесійну ворожнечу, змушують нас звертатися з відповідними заявами в правоохоронні органи».



Митрополит критикує депутатів ВРУ: «Серед політиків є такі, які спекулюють на темі духовності, залишаючись в душі атеїстами або забувши, в якій Церкви прийняли Святе Хрещення. Спроби протягнути через Верховну Раду України спрямовані проти Української Православної Церкви законопроекти, які зневажають не тільки Конституцію України, а й норми міжнародного права, прикриваються розмовами про духовність».



У листі митрополит піддав критиці зміни у Податковому кодексі України, назвавши їх необґрунтованими: «Ми не можемо залишити без уваги також проблему, яка постала перед релігійними організаціями, що належать не тільки до нашої Церкви, а й до інших конфесій. В результаті внесення в Податковий кодекс України необґрунтованих положень, якими встановлено, що критерії неприбутковості повинні бути внесені в установчі документи неприбуткових організацій, зобов'язано пройти перереєстрацію для внесення відповідних змін до установчих документів 52 тисячам неприбуткових організацій, в тому числі 35 тисячам релігійних організацій. Невідомо, для чого потрібно вносити зміни в установчі документи тим неприбутковим організаціям, які вже були зареєстровані як неприбуткові і діяльність яких відповідає критеріям, встановленим у Податковому кодексі України. Наслідком таких недалекоглядних змін в Податковому кодексі є вигоди для нотаріусів та інших суб'єктів реєстраційної діяльності, але створюються проблеми для тисяч релігійних організацій, статути яких в порушення встановлених термінів часом протягом року не розглядаються Міністерством культури України і місцевими державними адміністраціями, як через перевантаженість працівників, так і з політичних причин».



«Ми звертаємося до вас, пане Президенте України і пан Прем'єр-міністр України, з проханням покласти край розпалюванню міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі в нашій багатостраждальній країні», - такими словами закінчується відкритий лист Митрополита УПЦ (МП) .