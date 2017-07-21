Російські поліцейські хочуть мати відбитки пальців усіх ченців Москви

24 липня 2017, 12:31 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Правоохоронні органи в особі тимчасово виконуючого обов'язки начальника столичного карного розшуку звернулися до Патріарха Кирила (Гундяєва) з проханням надати відомості про монастирі, розташованы на території столиці, а також про осіб, які проживають в них, повыдомляяє "Портал-Credo.Ru" з посиланням на « МК».

Співробітники поліції збиралися взяти зразки буккольного епітелію і відбитки пальців рук насельників монастирів, оскільки злочинці можуть ховатися в монастирях довгі роки, нічим себе не видаючи.

Однак в.о. голови Синодального відділу РПЦ із взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними установами протоєрей Сергій Привалов в листі відмовив силовикам, пояснивши, що представники Слідчого комітету РФ вже не раз зверталися з аналогічними проханнями до намісникам ставропігійних чоловічих монастирів, але в той же час слідчі не представили Церкві ніякі підстави для ініціювання цих заходів.

«Будучи готовими до співпраці з правоохоронними органами, Синодальний відділ у справах монастирів і чернецтва вважає висунуті в Вашому листі вимоги надмірними. Благословення Боже на Ваші добрі справи та починання », - написав Привалов.

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Росії
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