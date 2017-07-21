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У Рівненській ОДА виправдовуються за виявлені почесті Предстоятелю УПЦ (МП)
23 липня 2017, 10:48 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Радник голови Рівненської ОДА Сергій Мініч назвав “путінською пропагандою” інформацію ЗМІ про участь у Богослужінні, які проводив у Сарнах Предстоятель УПЦ МП Онуфрій, голови Рівненської обласної ради Миколи Драганчука, заступника голови Рівненської ОДА Світлани Богатирчук-Кривко. Про це пан Мініч повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, пише «В кулуарах».
“Що тут сказати?.. Хочу нагадати усім маніпуляторам на темі релігії, що на відміну від Путінської Росії в Україні церква відділена від держави. А тому керівництво ОДА однаково рівно ставиться до представників усіх конфесій та віросповідань в області. Закликаю усіх охочих не спекулювати на темі релігії та не загострювати протистояння в області на цьому грунті”,- заявив радник голови Рівненської ОДА Сергій Мініч.
Нагадаємо, митрополит Онуфрій відправив Літургію в у Свято-Покровському кафедральному соборі міста Сарни, участь у якому взяи представники обласного керівництва.
Сайт Сарненської єпархії УПЦ (МП) навіть ретельно зафіксував усіх чиновників, які прийшли на Богослужіння:
- заступник голови Рівненської обласної адміністрації С.К.Кривко,
- голова Рівненської обласної ради М.М.Драганчук,
- голова Сарненської райдержадміністрації Я.В.Яковчук,
- голова Рокитнівскої райдержадміністрації М.З.Кушнір,
- голова Костопільської райдержадміністрації О.Є.Середа,
- голова Володимирецької райдержадміністрації В.І.Хоружій,
- голова Березнівської райдержадміністрації В.Г.Люшин,
- голова Дубровицької райдержадміністрації М.М.Петрушко,
- голова Сарненської райради Р.П.Серпенінов,
- голова Рокитнівської райради А.А.Кінчур,
- голова Костопільської райради С.М.Ткачук,
- мер міста Сарни С.Б.Усик,
- мер міста Березне Р.П.Пилипчук.
Церковний сайт також подав найзнаковіші, на їхню думку, висловлювання рівненських посадовців:
«Від імені голови Рівненської обласної державної адміністрації О.В.Муляренко, виступила його заступник С.К.Кривко, котра привітала Предстоятеля з його візитом на Поліську землю та засвідчила про плідну працю керівництва райдержадміністрацій з духовенством та вірними УПЦ.
Голова обласної ради М.М.Драганчук, від імені голів райрад, також, висловив вітальну адресу Предстоятелю УПЦ з побажання миру, зокрема, сказавши: «Поліський край, як і всі вірні Української Православної Церкви віддані своєму Предстоятелю та бажають миру, злагоди і добрих стосунків між Церквою та владою», - йдеться у повідомлені сайту.
Як інформують місцеві ЗМІ, на Рівненщину Предстоятель УПЦ (МП) прилетів на елітному гелікоптері. У Сарнах його зустрічали з неймовірними почестями: дорогу до храму вимостили килимом із живих квітів, по обидва боки стояли священики, а дівчата в українському вбранні підносили Митрополиту букети та коровай. Вже у церкві Предстоятелю УПЦ (МП) Онуфрію (Березовському) презентували ікону «Тайна вечеря» виконану із бурштину.
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