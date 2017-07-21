У Рівненській ОДА виправдовуються за виявлені почесті Предстоятелю УПЦ (МП)

Радник голови Рівненської ОДА Сергій Мініч назвав “путінською пропагандою” інформацію ЗМІ про участь у Богослужінні, які проводив у Сарнах Предстоятель УПЦ МП Онуфрій, голови Рівненської обласної ради Миколи Драганчука, заступника голови Рівненської ОДА Світлани Богатирчук-Кривко. Про це пан Мініч повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, пише «В кулуарах».

“Що тут сказати?.. Хочу нагадати усім маніпуляторам на темі релігії, що на відміну від Путінської Росії в Україні церква відділена від держави. А тому керівництво ОДА однаково рівно ставиться до представників усіх конфесій та віросповідань в області. Закликаю усіх охочих не спекулювати на темі релігії та не загострювати протистояння в області на цьому грунті”,- заявив радник голови Рівненської ОДА Сергій Мініч.

Нагадаємо, митрополит Онуфрій відправив Літургію в у Свято-Покровському кафедральному соборі міста Сарни, участь у якому взяи представники обласного керівництва.

Сайт Сарненської єпархії УПЦ (МП) навіть ретельно зафіксував усіх чиновників, які прийшли на Богослужіння:

- заступник голови Рівненської обласної адміністрації С.К.Кривко,

- голова Рівненської обласної ради М.М.Драганчук,

- голова Сарненської райдержадміністрації Я.В.Яковчук,

- голова Рокитнівскої райдержадміністрації М.З.Кушнір,

- голова Костопільської райдержадміністрації О.Є.Середа,

- голова Володимирецької райдержадміністрації В.І.Хоружій,

- голова Березнівської райдержадміністрації В.Г.Люшин,

- голова Дубровицької райдержадміністрації М.М.Петрушко,

- голова Сарненської райради Р.П.Серпенінов,

- голова Рокитнівської райради А.А.Кінчур,

- голова Костопільської райради С.М.Ткачук,

- мер міста Сарни С.Б.Усик,

- мер міста Березне Р.П.Пилипчук.

Церковний сайт також подав найзнаковіші, на їхню думку, висловлювання рівненських посадовців:

«Від імені голови Рівненської обласної державної адміністрації О.В.Муляренко, виступила його заступник С.К.Кривко, котра привітала Предстоятеля з його візитом на Поліську землю та засвідчила про плідну працю керівництва райдержадміністрацій з духовенством та вірними УПЦ.

Голова обласної ради М.М.Драганчук, від імені голів райрад, також, висловив вітальну адресу Предстоятелю УПЦ з побажання миру, зокрема, сказавши: «Поліський край, як і всі вірні Української Православної Церкви віддані своєму Предстоятелю та бажають миру, злагоди і добрих стосунків між Церквою та владою», - йдеться у повідомлені сайту.

Як інформують місцеві ЗМІ, на Рівненщину Предстоятель УПЦ (МП) прилетів на елітному гелікоптері. У Сарнах його зустрічали з неймовірними почестями: дорогу до храму вимостили килимом із живих квітів, по обидва боки стояли священики, а дівчата в українському вбранні підносили Митрополиту букети та коровай. Вже у церкві Предстоятелю УПЦ (МП) Онуфрію (Березовському) презентували ікону «Тайна вечеря» виконану із бурштину.