Обласне керівництво Рівненщини засвідчило відданість Предстоятелю УПЦ (МП)

21 липня 2017, 11:13 | Державно-конфесійні стосунки | 1 |   | Код для блогу |  | 

Рівненщину відвідав митрополит Онуфрій, Предстоятель Української Православної Церкви (Московського Патріархату).

На в’їзді до міста Сарни Предстоятеля Онуфрія вийшла зустрічати уся місцева еліта: митрополит Сарненський і Поліський Анатолій разом з Сарненським міським головою С.Б.Усик, головою Сарненської райдержадміністрації Я.В.Яковчуком та головою Сарненської райради Р.П.Серпеніновим.

О 9-ій годині у Свято-Покровському кафедральному соборі Митрополит УПЦ (МП) у супроводі кількох єрархів відправив Літургію. 

Як зазначає сайт Сарненської єпархії УПЦ (МП), за Богослужінням молилися: заступник голови Рівненської обласної адміністрації С.К.Кривко, голова Рівненської обласної ради М.М.Драганчук, голова Сарненської райдержадміністрації Я.В.Яковчук, голова Рокитнівскої райдержадміністрації М.З.Кушнір, голова Костопільської райдержадміністрації О.Є.Середа, голова Володимирецької райдержадміністрації В.І.Хоружій, голова Березнівської райдержадміністрації В.Г.Люшин, голова Дубровицької райдержадміністрації М.М.Петрушко.

«Виявили повагу та розділили молитву разом з Предстоятелем УПЦ (МП): голова Сарненської райради Р.П.Серпенінов, голова Рокитнівської райради А.А.Кінчур, голова Костопільської райради С.М.Ткачук, - йдеться в повідомленні. -

Спільна молитва об’єднала міських голів: мера міста Сарни С.Б.Усик, мера міста Березне Р.П.Пилипчук.

Від імені голови Рівненської обласної державної адміністрації О.В.Муляренко, виступила його заступник С.К.Кривко, котра привітала Предстоятеля з його візитом на Поліську землю та засвідчила про плідну працю керівництва райдержадміністрацій з духовенством та вірними УПЦ (МП).

Голова обласної ради М.М.Драганчук, від імені голів райрад, також, висловив вітальну адресу Предстоятелю УПЦ з побажання миру, зокрема, сказавши: «Поліський край, як і всі вірні Української Православної Церкви віддані своєму Предстоятелю та бажають миру, злагоди і добрих стосунків між Церквою та владою».

За богослужінням була піднесена особлива молитва за мир в Державі та припинення війни».

Єпархіальний фотограф зафіксував моменти прийому Митрополита Онуфрія, зокрема, дорогу до храму, встелену таким собі килимом із живих квітів, усміхнених дівчат у національних костюмах та високоповажних чиновників.

 

 

 

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки,УПЦ (МП) на Рівненщині
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Коментарі

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  • enzian | 21 липня 2017, 11:47
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