Правозахисники побачили «агресивний наступ релігійних конфесій на рішення ВРУ»

18 липня 2017, 13:06 | Державно-конфесійні стосунки | 0 |   | Код для блогу |  | 

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає безпрецедентним вплив релігійних організацій на Верховну Раду.

Про це на сказала прес-конференції у вівторок виконавчий директор Amnesty International в Україні Оксана Покальчук, передають "Українські новини".

Вона нагадала, що, згідно з Конституцією, Церква в Україні відокремлена від держави.

"Що ми бачимо сьогодні? Це дуже агресивний, активний і безапеляційний наступ абсолютно всіх релігійних конфесій на ті рішення, які приймаються у Верховній Раді", – сказала Покальчук.

Зокрема, за її словами, саме через позицію релігійних організацій парламент досі не ратифікував Стамбульську конвенцію (Конвенцію Ради Європи про попередження насильства стосовно жінок і домашнього насильства та боротьби з цими явищами).

Також Amnesty International стурбована законодавчою ініціативою депутатів про читання в Раді молитви "Отче наш" після відкриття пленарних засідань.

"Ми, звичайно, все з цього посміялися спочатку, але потім мені стало вже зовсім не смішно", – зазначила виконавчий директор правозахисної організації.

Також Покальчук допускає, що під тиском церкви Рада здатна найближчим часом прийняти закон про заборону абортів.

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теги до статті:Amnesty International,Оксана Покальчук
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    Останні коментарі

    • RODOVID | 18 липня 2017, 20:38

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    • enzian | 18 липня 2017, 20:35

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    • RODOVID | 18 липня 2017, 20:25

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