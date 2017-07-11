Опечатана каплиця УПЦ (МП) у Верховній Раді стане багатоконфесійною

13 липня 2017, 11:23 | Державно-конфесійні стосунки | 1 |   | Код для блогу |  | 

Парламентський комітет з питань культури і духовності 12 липня розглянув звернення низки народних депутатів щодо функціонування в стінах Верховної Ради храму УПЦ (МП) (вул. Садова, 3-а).

Комітет рекомендував перетворити це приміщення на міжконфесійну молитовну кімнату, для віруючих різних релігій.

Як наголошують законодавці, це поширена практика в парламентах країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, капличка УПЦ (МП) у стінах парламенту з’яилася у 2008 році. Ініціаторами її відкриття були народні депутати шостого скликання ВР Ігор Рибаков і Валерій Малишев. Оскільки функціонування цього храму суперечило Конституції і законам України його приміщення нещодавно опечатали.

 

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теги до статті:ВРУ,Державно-конфесійні стосунки,УПЦ (МП)
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