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Опечатана каплиця УПЦ (МП) у Верховній Раді стане багатоконфесійною
13 липня 2017, 11:23 | Державно-конфесійні стосунки | 1 | | Код для блогу | |
Парламентський комітет з питань культури і духовності 12 липня розглянув звернення низки народних депутатів щодо функціонування в стінах Верховної Ради храму УПЦ (МП) (вул. Садова, 3-а).
Комітет рекомендував перетворити це приміщення на міжконфесійну молитовну кімнату, для віруючих різних релігій.
Як наголошують законодавці, це поширена практика в парламентах країн Європейського Союзу.
Нагадаємо, капличка УПЦ (МП) у стінах парламенту з’яилася у 2008 році. Ініціаторами її відкриття були народні депутати шостого скликання ВР Ігор Рибаков і Валерій Малишев. Оскільки функціонування цього храму суперечило Конституції і законам України його приміщення нещодавно опечатали.
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- 13 липня 2017, 11:49| Коментувати коментар
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