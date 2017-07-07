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Суд у Криму продовжив на 2 місяці арешт фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»
9 липня 2017, 10:46 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 7 липня ухвалив рішення продовжити арешт до 12 вересня ще двом фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір»: Зеврі Абсеітову й Енверу Мамутову, повідомив кореспондент Радіо Свобода в Криму.
До цього суд ухвалив аналогічне рішення щодо двох інших фігурантів справи: Ремзі Меметова й Рустема Абільтарова.
Засідання й оголошення рішення суду відбувалось у закритому режимі. Підтримати утримуваних під вартою бахчисарайців до будівлі суду прийшли понад 30 осіб, повідомив у фейсбуці кримський активіст Осман Аріфм.
На початку травня суд продовжив термін арешту для всіх чотирьох фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» до 11 липня 2017 року.
12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман-кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ Росії за підозрою в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними». Москва намагається насаджувати цю заборону і на окупованій частині території України, у Криму, хоча в Україні ця організація діє легально.
Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки в незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із організацією «Хізб-ут-Тахрір».
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