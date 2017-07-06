У Криму в судовому порядку переслідують за релігійні переконання

Кримська правозахисна група (КПГ) фіксує факти утисків та переслідувань віруючих в окупованому РФ Криму.

На кримському сайті окупаційної влади «Мирові судді Республіки Крим» є інформація про 6-ть рішень з адміністративних справах, порушених в 2017 році за релігійну діяльність в Криму за ч.3 ст. 5.26 КоАП РФ (Здійснення релігійною організацією діяльності без вказівки свого офіційного повного найменування) і ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ (Здійснення місіонерської діяльності з порушенням вимог законодавства). Порушення цих пунктів тягне за собою накладення штрафів в розмірі від 30 000 до 50 000 рублів і від 5 000 до 50 000 для фізичних осіб відповідно.

9 лютого 2017 року «мировий суддя Бахчисарайського району» Артем Черкашин призначив адміністративний штраф жителю Криму, мусульманину Арсену за роздачу календарів, листівок про підготовку заходу «Маулід» (День народження пророка Мухаммеда) і книги «Мевлюд айи Хайирли олсун» Ганієву ( ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ). «Суддя» Черкашин розглянув це як місіонерську діяльність в недозволеному місці.

18 лютого «мировий суддя Ялтинського судового району» Олена Бекенштейн оштрафувала на 30 000 рублів керівника місцевої релігійної організації «Церква християн адвентистів сьомого дня м. Ялта» Григорія Стасюка за відсутність вивіски на будівлі, де проводяться проповіді церкви (ч.3 ст. 5.26 КоАП РФ).

11 травня 2017 року «мировий суддя Бахчисарайського району» Олена Єсіна прийняла рішення оштрафувати на 30 000 рублів пастора місцевої релігійної організації "Християн віри євангельської «Церква відродження»» Миколи Блищіка за відсутність вивіски на приміщенні, де проводяться проповіді (ч.3 ст. 5.26 КоАП РФ ).

У червні 2017 року «мировий суддя Керченського судового району» Хазрет Чіч оштрафував Мартюшова С.В. і Кудіна Е.А по 5 000 рублів кожного за участь в богослужінні місцевого відділення «Свідків Єгови» (ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ).

19 червня 2017 року «мировий суддя Ялтинського судового району» Петро Кірєєв постановив оштрафувати Сазонова Д.Г. на 5 000 рублів за ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ.

«Суддя» звинуватив Сазонова в тому, що він, не маючи повноважень від організації «Свідки Єгови», перебуваючи на богослужіннях, читав Біблію, співав пісні і молився. «Суддя» розглянув це як місіонерську діяльність.

«Переслідування за релігійну діяльність є порушенням ст. 9 Європейської конвенції про захист прав людини, згідно з якою кожен має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, так і спільно з іншими, публічним або приватним порядком. Обмеження цього права можливо тільки в інтересах національної безпеки та громадського порядку. Однак у всіх перерахованих випадках такої загрози немає », - пояснює експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов.

«Крім цього, обмеження окупаційними властями можливості проведення релігійних обрядів і переслідування за це жителів окупованій території порушує ст. 27 Женевської Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни », - зазначив правозахисник.

Нагадаємо, що 27 червня 2017 року у м. Джанкой підконтрольний Кремлю «мировий суддя» Алхазов Тулпаров провів судове засідання у справі Віталія Арсенюка, обвинуваченого в незаконній місіонерській діяльності за ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ. Арсенюк очолював місцевий Комітет «Свідків Єгови» до заборони цієї організації в Росії. В ту ж ніч, після засідання «суду» Арсенюк помер від обширного інфаркту.

Всі перераховані вище переслідування проводяться в рамках прийнятого в липні 2016 року «пакету Ярової» - пакет змін, що підсилюють відповідальність за «екстремістську» і «терористичну» діяльність. В тому числі, в рамках «пакету Ярової» ст. 5.26 КоАП доповнена частинами 3 та 4.

20 квітня 2017 року Верховний суд Росії визнав екстремістською і заборонив діяльність організації «Свідки Єгови», що також є порушенням свободи совісті і релігії.