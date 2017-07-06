У Верховній Раді опечатали імпровізований храм УПЦ (МП)

6 липня 2017, 10:29 | Державно-конфесійні стосунки | 1 |   | Код для блогу |  | 

В одному з будинків комітетів Верховної Ради призупинили роботу імпровізованого храму УПЦ (Московського Патріархату).

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Комітету виборців України Олексій Кошель, пише Обозреваталь.

"У приміщенні комітетів Верховної Ради по вулиці Садовій, 3-а (7 поверх) призупинив роботу центр російського політичного православ'я. Сьогодні я побачив опечатане приміщення і порожній розклад Богослужінь", - написав він.

 

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теги до статті:ВРУ,Державно-конфесійні стосунки,УПЦ (МП)
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Коментарі

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  • enzian | 6 липня 2017, 11:27
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    Далі треба повиносити причандалля, зняти вивіску і передати приміщення Верховній Раді для її потреб. Не завадило б ще прибрати москвославний МАФ біля фундаментів Десятинної церкви.

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Останні коментарі

  • Halo | 6 липня 2017, 15:26

    Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже

  • enzian | 6 липня 2017, 11:28

    Без брехні та лицемірства існування "УПЦ МП" просто не є можливим.

  • enzian | 6 липня 2017, 11:27

    Далі треба повиносити причандалля, зняти вивіску і передати приміщення Верховній Раді для її потреб. Не завадило б ще прибрати москвославний МАФ біля фундаментів Десятинної церкви.

  • S.Melnyk | 5 липня 2017, 17:26

    А хто тим попам дозволив розпоряджатися природніми ресурсами? Чи вони власники цих територій? А баптистам і не потрібно дозволів на публічну релігійну діяльність - закон вимагає лише повідомити.

  • Aquinatus | 5 липня 2017, 11:08

    В требниках нет чина избавления схизматиками через окропление водой от духа этносов и инакомыслящих! Там есть только три сина приёма инославных в Православие

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