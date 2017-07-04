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Державна влада відкрита до діалогу з Церквами та готова сприяти їх діяльності, – Гройсман
5 липня 2017, 09:33 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Державна влада відкрита до діалогу з Церквами та готова сприяти діяльності релігійних організацій. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій 4 липня у Києві, повідомляє Інститут релігійної свободи.
"Дорога до храму має бути вільна, і ми як державна влада готові сприяти, щоб ви спокійно служили і зміцнювали нашу державу духовно", – наголосив голова Уряду.
Уряд України вдячний представникам духовенства за підтримку у проведенні необхідних країні реформ і готовий до співпраці заради того, щоб змінювати і зміцнювати Україну, додав Прем’єр-міністр.
"Хотів би подякувати Раді Церков за те, що ви підтримуєте необхідність проведення змін. Сьогодні завдання Уряду, моїх колег полягає у тому, щоб пропонувати суспільству рішення, що дадуть можливість забезпечити стан справ, який ми заслуговуємо", – зазначив Глава Уряду.
Прем’єр-міністр розповів представникам духовенства про порядок денний реформ Уряду, серед яких земельна, пенсійна реформа, приватизація, реформи освіти та охорони здоров'я, і принагідно подякував Раді Церков за розгляд і підтримку медичної реформи.
Церкви і релігійні організації роблять безцінний внесок у життя країни, її духовне збагачення і підтримку, зазначив Володимир Гройсман, та закликав до єдності заради проведення потрібних змін у країні.
У свою чергу члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій звернули увагу Прем’єр-міністра на низку важливих соціальних проблем та актуальних питань державно-конфесійних відносин. Головуючий у ВРЦіРО, голова Духовного управління мусульман України шейх Ахмед Тамім передав голові Уряду звернення Ради Церков під час засідання.
У зверненні Рада Церков заявила про прагнення сприяти утвердженню України як суверенної, цілісної, соціально справедливої, демократичної, правової держави.
"Ми підтримуємо ваші зусилля проводити в Україні реформи на користь держави, українського народу. Те, що є спротив з боку корупціонерів, тих, хто займається злочинністю, свідчить, що ми на правильному шляху, а ті, хто отримають від реформ користь, не будуть противитися. Ми з вами – з Урядом, нашою владою, державою, армією. Можете розраховувати на підтримку церков, тому що ми захищаємо українську державу, український народ і українське майбутнє", – сказав Патріарх Філарет, Предстоятель УПЦ Київського Патріархату.
Релігійні діячі рекомендували главі Кабміну вжити заходів для утвердження в суспільстві сімейних та інших моральних цінностей, зокрема підвищити рівень державної сімейної політики. Зокрема, єпископ УГКЦ Богдан (Дзюрах) звернув увагу на проблематику внесення змін до Конституції України, з якої не повинні зникнути положення про те, що шлюб в Україні є союзом чоловіка і жінки.
Також Рада Церков порушила питання впровадження військового капеланства та соціального захисту священиків-капеланів, які несуть служіння в районі проведення АТО. Окрема увага була приділена проблематиці перереєстрації статутів релігійних організацій та необхідності усунення законодавчих норм, які перешкоджають поточній добродійній і гуманітарній діяльності релігійних організацій.
Рада Церков також наголосила на важливості налагодження постійного діалогу між Урядом та ВРЦіРО. Зокрема, запропонувала відновити роботу Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій, утвореної при Кабінеті Міністрів України ще у 2008 році. Зі свого боку Прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив готовність до проведення зустрічей із представниками Ради Церков на регулярній основі.
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