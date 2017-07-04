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Українська прокуратура фіксує усі факти переслідування Свідків Єгови у Криму, - Гюндуз Мамедов
4 липня 2017, 16:38 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
Сьогодні, 4 липня, прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов провів зустріч з Головою Керівного Комітету Релігійного Центру Свідків Єгови в Україні Іллею Кобелем під час якої обговорено питання утиску та переслідування віруючих релігійної організації на території тимчасово окупованого півострову Крим.
Про це РІСУ повідомили у прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим.
Зокрема, до початку тимчасової окупації в Автономній Республіці Крим кількість активних членів становила понад 7 тисяч, діяли 22 громади.
Наразі діяльність релігії на півострові заборонена окупаційною владою, її прихильники не мають права на зібрання, піддаються насильству та цілеспрямовано призиваються до військової служби, незаконно відібрано культові приміщення, повністю обмежено доступ до офіційного сайту «Свідки Єгови».
«Усі такі факти фіксуються прокуратурою Автономної Республіки Крим. У січні поточного року прокуратурою до ЄРДР внесено відомості за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни, які передбачені міжнародними договорами, ратифікованими Україною. Тиск з боку представників окупаційної влади на релігійні та етнічні спільноти є нічим іншим, як порушення законів та звичаїв війни. Особи, які вчиняють протиправні дії по відношенню до наших громадян у Криму повинні нести за це відповідальність», - сказав Гюндуз Мамедов.
За його словами, для прокуратури не важливо яку віру сповідують наші громадяни, важливо, що заборона діяльності тих чи інших конфесій або релігійних організацій змушує віруючих залишати територію півострову не за власним бажанням.
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