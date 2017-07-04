Звинувачений у незаконній місіонерській діяльності, «Свідок Єгови» помер після судового слухання

У Джанкої 67-річний місцевий житель Віталій Арсенюк помер від обширного інфаркту після судового слухання за звинуваченням у незаконній місіонерській діяльності. Судове засідання провів суддя Алхазов Тулпаров.

Як повідомив 30 червня Крим.Реаліі журналіст Радіо Свобода в Криму Антон Наумлюк, суд відбувся 27 червня, Віталій Арсенюк помер в ту ж ніч.

Чоловіка звинуватили в злочині за частиною 4 статті 5.26 КоАП Росії (здійснення місіонерської діяльності з порушенням вимог законодавства - КР).

За даними журналіста, Арсенюк очолював місцевий комітет «Свідків Єгови» до заборони організації в Росії і у анексованому нею Криму. Разом з усіма віруючими проводив богослужіння, молився, співав, читав і обговорював Біблію. У травні його кілька разів викликали в російську прокуратуру, 27-го червня відбулося перше засідання, яке відклали на наступний місяць.

Раніше в червні повідомлялося, що військова комісія Бахчисарайського району анексованого Криму зажадала від призовника-послідовника «Свідків Єгови» надати «документ про зміну віри».

20 квітня Верховний суд Росії визнав екстремістcькою і заборонив діяльність організації «Свідки Єгови».

В Євросоюзі стверджують, що релігійна група повинна мати право на свободу зібрань, яке гарантує російська Конституція і міжнародні зобов'язання Росії у сфері прав людини.

У середині травня Європейський форум за свободу віросповідання і організація «Права людини без кордонів» звернулися до Верховного суду Росії з проханням скасувати рішення про заборону «Свідків Єгови». Вони вважають його таким, що обмежує права людини.