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В Україні вперше названо вулицю в честь Патріарха УАПЦ Димитрія
3 липня 2017, 10:30 | Державно-конфесійні стосунки | 0 | | Код для блогу | |
29 червня Депутати Винниківської міської ради прийняли рішення щодо найменування у м. Винниках Львівської області вулиці в честь Патріарха УАПЦ Димитрія. Про це повідомляє офіційний сайт УАПЦ,
З метою вшанування та збереження пам’яті видатних жителів міста, що жили та працювали у Винниках, беручи до уваги рекомендації комісії з питань розвитку міста, зовнішньоекономічної діяльності та гуманітарної політики (протокол від 14.06.2017 № 15), керуючись ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Винниківська міська рада вирішила:
1. Проїзд, який сполучає вулиці Шевченка та Пушкіна іменувати вулицею Димитрія Патріарха та культурній споруді Релігійної громади УАПЦ парафії рівноапостольного князя Володимира Великого у м. Винники Личаківського району м. Львова присвоїти поштову адресу Патріарха Димитрія 2а.
ВКП «Добробут» у місячний термін виготовити та встановити таблиці з назвою вулиці.
Таким чином Винники стали першим містом в Україні, яке вшанувало пам'ять Патріарха Димитрія (Яреми) найменуванням вулиці. Львівська міська рада 10 років не реагує на аналогічне зверненян духовенства та мирян УАПЦ.
Парафія св. Володимира теж має дотичність до Патріарха Димитрія, оскільки чин освячення місця під спорудження храму очолював о. Володимир Ярема, я надкупольні хрести вже як Патріарх УАПЦ Димитрій.
У храмі Воскресіння Господнього м. Винник також частково збережені розписи, які о. Володимир Ярема виконав будучи ще священиком.
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