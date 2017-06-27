Президент нагородив орденами архиєпископа УПЦ КП та капелана-баптиста

Петро Порошенко з нагоди Дня Конституції України нагородив державними нагородами низку українців «За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Серед нагороджених – Бубнюк Валентин Леонідович (Федір) – архиєпископ Полтавський і Кременчуцький, керуючий Полтавською єпархією Української Православної Церкви Київського Патріархату. Він нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

ФЕДІР (Бубнюк), Архиєпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ КП. Народився 21 липня 1978 р. у с. Липно Ківерцівського р-ну Волинської обл. У 1995-1999 рр. навчався у Волинській духовній семінарії. 23 травня 1999 р. рукоположений у сан священика, служив на Волині. 15 листопада 1999 р. перейшов до кліру Київської єпархії для продовження навчання на стаціонарному відділенні Київської духовної академії. 18 квітня 2002 р. призначений штатним священиком Свято-Покровського храму на Солом’янці м. Києва. У червні 2003 р. закінчив КДА, здобувши науковий ступінь кандидата богословських наук. 26 серпня 2003 р. прийняв чернечий постриг і був зачислений до числа братії Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. 29 серпня 2003 р. призначений помічником інспектора та викладачем КДА, а 27 квітня 2004 р. – секретарем Вченої Ради КДАіС. Духівник Київського молодіжного православного братства свв. Бориса і Гліба. 10 березня 2005 р. призначений Головою Синодального управління у справах молоді. 9 березня 2006 р. призначений намісником Свято-Феодосіївського ставропігіального монастиря м. Києва та секретарем Святійшого Патріарха. 20 жовтня 2006 р. обраний єпископом Полтавським і Кременчуцьким. 11 листопада 2006 р. наречений на єпископа Полтавського та Кременчуцького. Хіротонія відбулася 12 листопада.23 січня 2012 р. Указом Святійшого Патріарха Філарета возведений в сан архиєпископа.

Президент також нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Виноградського Андрія Даниловича (посмертно) – учасника антитерористичної операції, військового капелана з Житомира.

Військовий капелан-баптист Андрій Данилович Виноградський народився 1 квітня 1965 року у м. Житомирі. У 1985 році закінчив ДНЗ «Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну», отримав середню спеціальну освіту. Протягом 1985-1995 років працював у Житомирі сантехніком, маляром, штукатурником та на інших робітничих професіях.

З 1995 року займався власною підприємницької діяльністю.

Під час Революції Гідності протягом 2 місяців активно підтримував учасників Майдану та боровся за цінності та ідеї Євромайдану.

З березня 2014 року займався волонтерством та допомагав військовим у Кримському півострові та в зоні проведення АТО. З 2015 року став військовим капеланом 36 окремої бригади морської піхоти. З того часу проходив ротації у напрямку м. Маріуполь, Широкине та в інших містах.

Був членом Всеукраїнської ГО «Об’єднання християн-військовослужбовців України». 24 серпня 2016 року нагороджено відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «25 років незалежності України».

26 серпня 2016 року життя Андрія Даниловича Виноградського раптово обірвалося. Похований на Смолянському військовому кладовищі.